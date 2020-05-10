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Число зараженных коронавирусом в Марокко превысило шесть тысяч

Число зараженных коронавирусом в Марокко превысило шесть тысяч
Число случаев заражения коронавирусом в Марокко превысило шесть тысяч после того, как за последние сутки были выявлены 165 новых зараженных, сообщает министерство здравоохранения королевства.

По данным министерства, в Марокко зафиксировано 6038 случаев заражения COVID-19, 2545 человек выздоровели, 188 скончались. Более четверти всех заражений (26,66 %) выявлены в регионе Касабланка-Сеттат.

В Марокко до 20 мая действует режим санитарного чрезвычайного положения. В рамках режима ЧП власти могут принимать меры по недопущению передвижения граждан за пределами их мест проживания, за исключением крайней необходимости, запрещать массовые собрания. С недавнего времени введено также обязательное использование медицинских масок для всех покидающих места проживания людей. За нарушения этих мер предусмотрены штрафы в размере от 30 до 137 долларов, тюремное заключение сроком от одного до трех месяцев. На время ЧП закрыты торговые центры и другие учреждения, с 15 марта полностью приостановлено авиасообщение со всеми странами мира.


ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# В мире
По материалам: ria.ru

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