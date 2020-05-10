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Число заразившихся коронавирусом военнослужащих в России выросло до 1723

Число заразившихся коронавирусом военнослужащих в России выросло до 1723

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


В российской армии и военных учебных заведениях с марта по 10 мая заразились более 3,3 тысячи человек, из них 1 723 человека — военнослужащие, рассказали в Министерстве обороны. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, COVID-19 также выявлен у 55 воспитанников довузовских учебных заведений, в вузах Минобороны выявлено 1 132 случая заражения, а также 407 случаев среди гражданского персонала.

Заболевшие военнослужащие находятся под наблюдением военных медиков. Выздоровело 369 человек.

В Минобороны также добавили, что выздоровели 475 курсантов и слушателей вузов, 253 воспитанника довузовских учебных заведений и 61 человек из гражданского персонала.

В целом по России за последние сутки в 83 регионах зарегистрировали 11 012 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших по стране достигло 209 688 человек. Выздоровели на данный момент 34 306 человек. Умерли 1 915 человек.

Об оперативных мерах, которые принимают законодатели для борьбы с пандемией COVID-19 — читайте в специальном разделе на сайте Госдумы.

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По материалам: pnp.ru

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