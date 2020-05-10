Число жертв COVID-19 в штате Нью-Йорк за сутки составило 207 человек
Сегодня, 19:49 Алексей Вольцев
Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки составило 207 человек, следует из данных, которые представил губернатор штата Эндрю Куомо.
Он отметил, что общее число госпитализированных снижается, все меньше людей подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких. В субботу был госпитализирован 521 человек. По словам губернатора, по числу госпитализированных в день штат вернулся к показателям, которые наблюдались ориентировочно 20 марта, когда за день в больницы попали 489 человек.
По материалам: ria.ru