Что смотреть онлайн 10 мая. Расписание трансляций

Лидия Мартынова

Утро

Праздничный концерт Ильдара Абдразакова и Игоря Бутмана, спектакль "Ахматова. Поэма без героя"в Гоголь-центре, новая виртуальная экскурсия по Музею Пушкина — культурный онлайн-марафон продолжается все майские праздники. Как еще организовать досуг, не выходя из дома — рассказываем в ежедневной афише РИА Новости.

В 10:00 в Томском ТЮЗе транслируют "Самую Красную шапочку" режиссера Петра Зубарева.

покажет спектакльпо мотивам известной русской былины.

В 12:00 Театр Сац начинает трансляцию балета "Синяя птица". Новую жизнь в постановку, которая несколько десятилетий оставалась в репертуаре, вдохнул хореограф Кирилл Симонов.

День

В 13:00 Берлинская государственная опера открывает доступ к "Воццеку". Дирижирует Даниэль Баренбойм. Опера Альбана Берга по одноименной пьесе немецкого поэта и драматурга Георга Бюхнера.

В 15:00 Мастерская Фоменко запланировала трансляцию "Алисы в Зазеркалье". Режиссер Иван Поповски.

В 15:00 Театр "Старый дом" приглашает на показ постановки режиссера Максима Диденко "Я здесь", которая номинировалась на “Золотую маску”. Премьера пластического спектакля по поэзии Льва Рубинштейна состоялась в 2016 году.

В 16:00 на платформе Stay начнется концерт Татьяны Булановой в формате караоке. Каждый подключившийся будет видеть текст треков и сможет подпевать. Кто захочет, сможет спеть в прямом эфире.

В 16:00 начнется концерт Глеба Самойлова и The Matrixx. Бывшие участники группы "Агата Кристи" исполнят главные хиты, а также презентуют новые песни, написанные к 10-летию своего музыкального проекта.

В 17:00 в Пермском театре оперы и балета откроется доступ к записи концерта симфонической музыки. Прозвучит Девятая симфония Бетховена, дирижер Масааки Судзуки. Солисты: Наталья Кириллова, Наталия Ляскова, Борис Рудак, Эдуард Цанга.

В 17:00 Пермский Театр-Театр планирует показ детского моноспектакля “Агата возвращается домой” по сказке Линор Горалик.

В 18:00 Бахрушинский музей покажет запись мастер-класса Евгения Каменьковича, на котором режиссер разбирал пьесу Максима Горького "На дне".

Вечер

В 19:00 МХТ имени Чехова транслирует постановку "Уходя оглянись", посвященную жизни одной рабочей семьи. Запись 1981 года, режиссеры — Евгений Радомысленский и Феликс Глямшин. В ролях — Ирина Мирошниченко, Владимир Привальцев, Анастасия Зуева, Борис Щербаков, Михаил Ефремов и другие.

В 19:00 в Московском губернском театре начнется спектакль "Энергичные люди" по повести Василия Шукшина, действие которой происходит в 70-е годы прошлого века. Режиссер — Сергей Безруков.

В 19:00 в онлайн-кинотеатре Okko пройдет праздничный концерт двукратного обладателя премии Grammy Ильдара Абдразакова в сопровождении джазового квинтета Игоря Бутмана.