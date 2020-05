Что смотреть онлайн 10 мая. Расписание трансляций

View this post on Instagram

◾️10 мая в 19:00 смотрите на нашем YouTube канале спектакль «Уходя, оглянись» по пьесе Эдуарда Володарского (режиссер Е. Радомысленский) ◾️В ролях: Ирина Мирошниченко, Владимир Привальцев, Анастасия Зуева, Николай Пеньков, Борис Щербаков, Миша Ефремов, Александр Серский, Саша Стриженов, Геннадий Кочкожаров, Ксения Минина, Анатолий Семёнов, Борис Дьяченко, Тамара Миронова, Любовь Мартынова, Анжела Крутикова, Татьяна Бронзова, Михаил Лобанов #МХТ фото из архивов Художественного театра