Что смотреть онлайн 10 мая. Расписание трансляций
Утро
В 10:00 в Томском ТЮЗе транслируют "Самую Красную шапочку" режиссера Петра Зубарева.
покажет спектакль “Богатырь Илья из Мурома” по мотивам известной русской былины.
В 12:00 Театр Сац начинает трансляцию балета "Синяя птица". Новую жизнь в постановку, которая несколько десятилетий оставалась в репертуаре, вдохнул хореограф Кирилл Симонов.
День
В 13:00 Берлинская государственная опера открывает доступ к "Воццеку". Дирижирует Даниэль Баренбойм. Опера Альбана Берга по одноименной пьесе немецкого поэта и драматурга Георга Бюхнера.
В 15:00 Мастерская Фоменко запланировала трансляцию "Алисы в Зазеркалье". Режиссер Иван Поповски.
В 15:00 Театр "Старый дом" приглашает на показ постановки режиссера Максима Диденко "Я здесь", которая номинировалась на “Золотую маску”. Премьера пластического спектакля по поэзии Льва Рубинштейна состоялась в 2016 году.
В 16:00 на платформе Stay начнется концерт Татьяны Булановой в формате караоке. Каждый подключившийся будет видеть текст треков и сможет подпевать. Кто захочет, сможет спеть в прямом эфире.
В 16:00 начнется концерт Глеба Самойлова и The Matrixx. Бывшие участники группы "Агата Кристи" исполнят главные хиты, а также презентуют новые песни, написанные к 10-летию своего музыкального проекта.
В 17:00 в Пермском театре оперы и балета откроется доступ к записи концерта симфонической музыки. Прозвучит Девятая симфония Бетховена, дирижер Масааки Судзуки. Солисты: Наталья Кириллова, Наталия Ляскова, Борис Рудак, Эдуард Цанга.
В 17:00 Пермский Театр-Театр планирует показ детского моноспектакля “Агата возвращается домой” по сказке Линор Горалик.
В 18:00 Бахрушинский музей покажет запись мастер-класса Евгения Каменьковича, на котором режиссер разбирал пьесу Максима Горького "На дне".
Вечер
В 19:00 МХТ имени Чехова транслирует постановку "Уходя оглянись", посвященную жизни одной рабочей семьи. Запись 1981 года, режиссеры — Евгений Радомысленский и Феликс Глямшин. В ролях — Ирина Мирошниченко, Владимир Привальцев, Анастасия Зуева, Борис Щербаков, Михаил Ефремов и другие.
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◾️10 мая в 19:00 смотрите на нашем YouTube канале спектакль «Уходя, оглянись» по пьесе Эдуарда Володарского (режиссер Е. Радомысленский) ◾️В ролях: Ирина Мирошниченко, Владимир Привальцев, Анастасия Зуева, Николай Пеньков, Борис Щербаков, Миша Ефремов, Александр Серский, Саша Стриженов, Геннадий Кочкожаров, Ксения Минина, Анатолий Семёнов, Борис Дьяченко, Тамара Миронова, Любовь Мартынова, Анжела Крутикова, Татьяна Бронзова, Михаил Лобанов #МХТ фото из архивов Художественного театра
В 19:00 в Московском губернском театре начнется спектакль "Энергичные люди" по повести Василия Шукшина, действие которой происходит в 70-е годы прошлого века. Режиссер — Сергей Безруков.
В 19:00 в онлайн-кинотеатре Okko пройдет праздничный концерт двукратного обладателя премии Grammy Ильдара Абдразакова в сопровождении джазового квинтета Игоря Бутмана.