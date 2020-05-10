Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

День 10 мая в истории

День 10 мая в истории

25 лет назад (1995) была создана авиация МЧС.

10 мая 1995 года Постановлением Правительства РФ № 457 было создано Государственное унитарное авиационное предприятие МЧС России. Местом его базирования был выбран аэродром Летно-исследовательского института имени М.М. Громова в подмосковном городе Жуковском.

Авиация МЧС России активно применяется для проведения авиационной разведки паводкоопасных и пожароопасных территорий, тушения природных пожаров, санитарно-авиационной эвакуации больных и пострадавших, а также доставки гуманитарных грузов.

Парк авиации МЧС России состоит из 22 самолётов, 57 вертолётов, а также около 2 тысяч беспилотных авиационных систем.

88 лет назад (1932) на ленинградском заводе «Коминтерн» были выпущены первые советские телевизоры.

Б-2 (так он назывался) был разработан в 1931 году инженером Антоном Брейтбартом. Размер экрана составлял всего 3х4 сантиметра, но к нему прилагалась стеклянная лупа. Хотя сейчас такие размеры и кажутся смешными, в то время Б-2 считался невероятно «продвинутым» устройством с технологической точки зрения.

Первые телевизоры стоили около 230 рублей, что было очень дорогим приобретением.

Всего было изготовлено около 3000 Б-2. Также он выпускался в виде набора деталей для самостоятельной сборки.

103 год назад (1917) постановлением Временного правительства «Об учреждениях по делам печати» в Петрограде учреждена Книжная палата.

Она стала первым в мире государственным учреждением, созданным для регистрации произведений печати. Инициатива создания организации принадлежит Русскому библиологическому обществу.

В 1920 году Книжная палата была реорганизована в Российскую центральную книжную палату и переведена в Москву. С 1936 году она была преобразована во Всесоюзную книжную палату, а с 1992 года — носит наименование Российской. С 2013 года является филиалом Информационного агентства России «ТАСС».

В Национальном фондохранилище Российской книжной палаты хранится самая полная и единственная в мире коллекция печатной продукции на русском языке и национальных языках народов России (более 80 миллионов единиц хранения).

137 лет назад (1883) в Москве загорелись первые электрические дуговые фонари.

Ко дню коронации Александра III ими осветили площадь вокруг храма Христа Спасителя и колокольню Ивана Великого.

Первые фонари, тогда масляные, появились в Москве в середине XVIII века. Они горели с 1 сентября по 1 мая и только в те ночи, когда на небе не светила луна. В 1863 году в городе появились керосиновые фонари, которые были установлены французом Боаталем.

Изобретателем электрических дуговых фонарей был инженер Павел Яблочков. Москвичам они настолько понравились, что генерал-губернатору города стали подавать прошения об устройстве электрического освещения в своих домах. Однако широко использовать изобретение Яблочкова горожане смогли только спустя почти тридцать лет, когда была открыта первая центральная электростанция на Раушской набережной.

15 лет назад (2005) в Берлине был открыт мемориал жертвам Холокоста.

Идея создания этого мемориального комплекса принадлежит берлинской публицистке Лее Рош. В 1989 году она организовала специальный фонд строительства «Памятника убитым евреям Европы». Проект получил поддержку ряда известных лиц.

Мемориал, построенный по проекту американского архитектора Питера Айзенмана, расположен в центре Берлина недалеко от Бранденбургских ворот. На площади в 19 тысяч квадратных метров установлены 2 711 безликих серых блоков разной высоты, образуя неживой лес. Человек, который их осматривает, оказывается в каменном лабиринте. Вход из него надо искать самостоятельно.

517 лет назад (1503) во время четвёртой экспедиции в Новый Свет Христофор Колумб открыл Каймановы острова.

Первоначально, из-за большого количества черепах, обитающих на самих островах и в окружающих водах, испанцы назвали их «Лас-Тортугас» («Черепашьи острова»), но как оказалось крокодилов там живёт гораздо больше, и поэтому острова стали наносить на мореходные карты под названием «Lagartos» («аллигаторы» или «большие ящерицы»).

Название «Каймановы острова» стали использовать с 1530 года. Существует версия, что оно появилось, когда европейские путешественники, увидев крупных игуан, живущих на островах, приняли их за крокодилов-кайманов. 

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Одна против полиции: вдова разбившегося баскетболиста Коби Брайанта судится из-за спекуляций снимками с места крушения
Одна против полиции: вдова разбившегося баскетболиста Коби Брайанта
Помпео в годовщину выхода США из СВПД сравнил иранские власти с нацистами
Помпео в годовщину выхода США из СВПД сравнил иранские власти с
Германия воспротивилась спасению Европы от кризиса
Германия воспротивилась спасению Европы от кризиса
Результат должен быть. Зеленский поделился ожиданиями от Саакашвили
Результат должен быть. Зеленский поделился ожиданиями от Саакашвили
Медики России записали коллективное поздравление ветеранам
Медики России записали коллективное поздравление ветеранам
Сандра Баллок появилась в эфире онлайн-шоу с дочерью Лайлой
Сандра Баллок появилась в эфире онлайн-шоу с дочерью Лайлой
Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило четыре миллиона человек
Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило четыре
В Facebook объяснили удаление фотографии со Знаменем Победы над Рейхстагом
В Facebook объяснили удаление фотографии со Знаменем Победы над
В Петербурге продлили режим самоизоляции и обязали жителей носить маски
В Петербурге продлили режим самоизоляции и обязали жителей носить
«Фашисты не будут топтать нашу землю» — День Победы в Донецке
«Фашисты не будут топтать нашу землю» — День Победы в Донецке
В России стартовала акция "Свет Победы"
В России стартовала акция "Свет Победы"
Пожар в больнице с зараженными Covid-19 ликвидирован в Москве
Пожар в больнице с зараженными Covid-19 ликвидирован в Москве

Топ на сегодня

Путин и Конте отметили важность взаимодействия в международных делах
Путин и Конте отметили важность взаимодействия в международных делах
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Ким Чен Ын поздравил Россию с 75-летием Победы
Ким Чен Ын поздравил Россию с 75-летием Победы
Религия и традиции: может ли православный человек ходить в католическую церковь?
Религия и традиции: может ли православный человек ходить
Ученый назвал способы дезинфекции масок
Ученый назвал способы дезинфекции масок

Еще по теме

Морская авиация Тихоокеанского флота пополнилась модернизированными вертолётами Ка-29 и Ка-27М
Минобороны готово к ликвидации природных пожаров в регионах Российской Федерации
В декабре морская авиация ВМФ России получит первые 8 модернизированных палубных вертолетов Ка-27М
Специалисты ЦВКГ имени А.А. Вишневского отработали вопросы санитарно-авиационной эвакуации пострадавших