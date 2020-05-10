День 10 мая в истории

Анастасия Иванова

25 лет назад (1995) была создана авиация МЧС.

10 мая 1995 года Постановлением Правительства РФ № 457 было создано Государственное унитарное авиационное предприятие МЧС России. Местом его базирования был выбран аэродром Летно-исследовательского института имени М.М. Громова в подмосковном городе Жуковском.

Авиация МЧС России активно применяется для проведения авиационной разведки паводкоопасных и пожароопасных территорий, тушения природных пожаров, санитарно-авиационной эвакуации больных и пострадавших, а также доставки гуманитарных грузов.

Парк авиации МЧС России состоит из 22 самолётов, 57 вертолётов, а также около 2 тысяч беспилотных авиационных систем.

88 лет назад (1932) на ленинградском заводе «Коминтерн» были выпущены первые советские телевизоры.

Б-2 (так он назывался) был разработан в 1931 году инженером Антоном Брейтбартом. Размер экрана составлял всего 3х4 сантиметра, но к нему прилагалась стеклянная лупа. Хотя сейчас такие размеры и кажутся смешными, в то время Б-2 считался невероятно «продвинутым» устройством с технологической точки зрения.

Первые телевизоры стоили около 230 рублей, что было очень дорогим приобретением.

Всего было изготовлено около 3000 Б-2. Также он выпускался в виде набора деталей для самостоятельной сборки.

103 год назад (1917) постановлением Временного правительства «Об учреждениях по делам печати» в Петрограде учреждена Книжная палата.

Она стала первым в мире государственным учреждением, созданным для регистрации произведений печати. Инициатива создания организации принадлежит Русскому библиологическому обществу.

В 1920 году Книжная палата была реорганизована в Российскую центральную книжную палату и переведена в Москву. С 1936 году она была преобразована во Всесоюзную книжную палату, а с 1992 года — носит наименование Российской. С 2013 года является филиалом Информационного агентства России «ТАСС».

В Национальном фондохранилище Российской книжной палаты хранится самая полная и единственная в мире коллекция печатной продукции на русском языке и национальных языках народов России (более 80 миллионов единиц хранения).

137 лет назад (1883) в Москве загорелись первые электрические дуговые фонари.

Ко дню коронации Александра III ими осветили площадь вокруг храма Христа Спасителя и колокольню Ивана Великого.

Первые фонари, тогда масляные, появились в Москве в середине XVIII века. Они горели с 1 сентября по 1 мая и только в те ночи, когда на небе не светила луна. В 1863 году в городе появились керосиновые фонари, которые были установлены французом Боаталем.

Изобретателем электрических дуговых фонарей был инженер Павел Яблочков. Москвичам они настолько понравились, что генерал-губернатору города стали подавать прошения об устройстве электрического освещения в своих домах. Однако широко использовать изобретение Яблочкова горожане смогли только спустя почти тридцать лет, когда была открыта первая центральная электростанция на Раушской набережной.

15 лет назад (2005) в Берлине был открыт мемориал жертвам Холокоста.

Идея создания этого мемориального комплекса принадлежит берлинской публицистке Лее Рош. В 1989 году она организовала специальный фонд строительства «Памятника убитым евреям Европы». Проект получил поддержку ряда известных лиц.

Мемориал, построенный по проекту американского архитектора Питера Айзенмана, расположен в центре Берлина недалеко от Бранденбургских ворот. На площади в 19 тысяч квадратных метров установлены 2 711 безликих серых блоков разной высоты, образуя неживой лес. Человек, который их осматривает, оказывается в каменном лабиринте. Вход из него надо искать самостоятельно.

517 лет назад (1503) во время четвёртой экспедиции в Новый Свет Христофор Колумб открыл Каймановы острова.

Первоначально, из-за большого количества черепах, обитающих на самих островах и в окружающих водах, испанцы назвали их «Лас-Тортугас» («Черепашьи острова»), но как оказалось крокодилов там живёт гораздо больше, и поэтому острова стали наносить на мореходные карты под названием «Lagartos» («аллигаторы» или «большие ящерицы»).

Название «Каймановы острова» стали использовать с 1530 года. Существует версия, что оно появилось, когда европейские путешественники, увидев крупных игуан, живущих на островах, приняли их за крокодилов-кайманов.