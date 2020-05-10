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Депутат предлагает обязать экскурсоводов получать высшее образование

Депутат предлагает обязать экскурсоводов получать высшее образование

Работать гидами и гидами-переводчиками в России могут разрешить только гражданам страны, у которых есть высшее и дополнительное образование по профилю. Такой законопроект, внесённый в Госдуму депутатом от ЛДПР Антоном Морозовым, палата планирует рассмотреть на одном из пленарных заседаний на следующей неделе.

Согласно инициативе депутата, экскурсоводом или гидом-переводчиком может являться гражданин Российской Федерации, у которого есть высшее профессиональное образование и дополнительное образование в сфере культуры или туризма.

Ростуризм мог бы устанавливать дополнительные требования к экскурсоводам и гидам-переводчикам и качеству турпродукта, который они предлагают.

«Требование о наличии гражданства Российской Федерации является необходимым условием, поскольку граждане Российской Федерации как по рождению, так и при приобретении гражданства, обладают необходимыми навыками реализации туристического продукта, например, владеют русским языком, обладают знаниями о культурно-исторических традициях и становлении российского государства», — считает парламентарий.

Также на следующей неделе депутаты планируют рассмотреть два аналогичных инициативы, регулирующее деятельность экскурсоводов, внесённые Правительством и Законодательным собранием Санкт-Петербурга.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.

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По материалам: pnp.ru

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