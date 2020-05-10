Детские и спортивные площадки предлагают передавать управляющим компаниям

Алексей Вольцев

Детские и спортивные площадки на земельном участке, который является общим имуществом собственников дома, могут быть переданы управляющим компаниям по договору безвозмездного пользования. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний на следующей неделе.

Сейчас в законодательстве нет механизма передачи элементов благоустройства, созданных за счёт средств местного бюджета на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом и который является общим имуществом собственников помещений в таком доме. Речь идёт о площадках для выгула животных, детских и спортивных площадках, парковках для машин, малых архитектурных формах. Законопроект, устраняющий этот правовой пробел, внесли в Госдуму Вадим Булавинов, Павел Качкаев, Виктор Кидяев и другие депутаты.

Согласно Жилищному кодексу, земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и в отношении которого проведён государственный кадастровый учёт, принадлежит собственникам помещений в доме на праве общей долевой собственности. При этом элементы благоустройства, созданные на придомовом участке за счёт средств жильцов, также принадлежат жителям дома.

Авторы инициативы указывают, что в муниципальных образованиях сейчас активно реализуются проекты благоустройства территорий. За счёт бюджетных средств устанавливают элементы благоустройства на земельных участках, на которых расположены многоквартирные дома. Так как указанные объекты создаются за счет средств местного бюджета, они принадлежат органам местного самоуправления, которые обязаны их содержать, отмечают авторы инициативы.

В отношении не сформированных и не поставленных на государственный кадастровый учёт земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, содержание элементов благоустройства осуществляется соответствующим публично-правовым образованием. Собственники не участвуют в этих расходах. Но при формировании земельного участка и проведения в отношении него государственного кадастрового учёта объекты благоустройства вместе с земельным участком будут переданы в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме. Законопроектом предлагается внести дополнение в Закон «О защите конкуренции» и установить, что элементы благоустройства на земельном участке, который является общим имуществом собственников дома, могут быть переданы лицам, осуществляющим управление многоквартирным домом по договору безвозмездного пользования.

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