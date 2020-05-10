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Доктор Мясников сравнил отказ Лукашенко от карантина с групповым сексом

Доктор Мясников сравнил отказ Лукашенко от карантина с групповым сексомДоктор Мясников Кадр: Соловьев Live

Официальный представитель информационного центра по коронавирусу врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», оценил реакцию руководства Белоруссии на распространение коронавируса. В эфире «Спасибо, доктор!» на YouTube он вспомнил анекдот о групповом сексе в связи с отказом белорусов от ограничительных мер.

Мясников отметил, что практически все страны Европы ввели карантин. «Знаете, это как анекдот про групповой секс. Все это хорошо, потому что можно и сачкануть», — сказал врач и объяснил, что «когда все вокруг» соблюдают меры ограничения, кто-то один может этого не делать. «Если бы все страны региона не соблюдали карантин, то тогда можно было всерьез говорить о его важности», — уточнил Мясников. Он подчеркнул, что не станет отвечать на вопрос о том, правильно ли поступают в Белоруссии.

Белоруссия не вводила карантинных ограничений в связи с пандемией. Президент Александр Лукашенко не раз называл ситуацию вокруг пандемии психозом. В настоящее время страна готовится отметить 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая в Минске состоится военный парад. При этом число зараженных в стране достигло 20 тысяч человек. Выздоровели с начала эпидемии 5067 пациентов, скончались 116.

В России выявлено 177 160 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1625 летальных исходов, выздоровели 23 803 человека. Мясников ранее заявил, что низкое число выздоровевших после заражения коронавирусом в России объясняется тем, что в статистике отражены только те, кто был выписан из больницы.

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По материалам: lenta.ru

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