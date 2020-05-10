Драться так драться: или США разденут Китай, или Поднебесная обрушит доллар

Влада Некрасова

США и КНР могут перейти от слов к деньгам, а то и прямым военным действиям. Перепалка из-за пандемии коронавируса грозит вывести отношения между двумя экономическими гигантами из информационной плоскости в окопную. Соединенные Штаты требуют от Китая компенсации ущерба, нанесенного Covid-19, а Поднебесная в ответ пугает выводом принадлежащих ей трежерис — государственных ценных бумаг США. Инвесторы по всему миру бьют тревогу…

По данным Reuters, китайские спецслужбы подготовили аналитический доклад о необходимости подготовки к войне с США. Горячей. Правда, никаких подтверждений тому издание не приводит. Не исключено, что это упреждающий, а может, ответный ход Пекина с целью взять противника на испуг.

Власти США, если верить гонконгской газете South China Morning Post, ссылающейся на американские СМИ, сейчас как раз обсуждают разные возможности компенсации экономического ущерба, нанесенного пандемией Covid-19. Компенсировать, разумеется, должен Китай, поскольку именно его Соединенные Штаты назначили виновным в случившемся. С Китая причитается минимум $ 160 млрд, поскольку в США полагают, что его власти скрыли от мировой общественности данные об опасности коронавируса, что лишило другие страны возможности подготовиться к его распространению. Как вариант, США могут отказаться от обязательств по долгу перед Китаем — а это $ 1,12 трлн, которые Поднебесная держит в облигациях госдолга США. Во всяком случае, данный вариант в Белом доме якобы рассматривается. Исключать такого развития событий нельзя, поскольку американцы к подобной тактике уже прибегали, например в случае с Ираном.

Стоит предположить, что разговоры об отказе по обязательствам — тоже способ взять противника на испуг. Поскольку, как полагают эксперты, любой шаг в этом направлении будет означать фактический дефолт США по долгу и подорвет доверие инвесторов к долларовым активам, в чем Штаты, конечно, не заинтересованы.

Ритуальные пляски Соединенных Штатов вокруг Пекина в связи с коронавирусом и компенсацией беспокоят даже союзников Большого Брата по НАТО.

В связи с этим Федеральная разведслужба (БНД) Германии провела расследование и пришла к выводу, что обвинения США в адрес Китая — не более чем расчетливый отвлекающий маневр администрации Трампа, попытка прикрыть собственные огрехи и перенаправить гнев американцев с больной головы на Китай. О выводах БНД сообщают СМИ со ссылкой на журнал Spiegel. Немецкая разведка на минувшей неделе запросила у партнеров по разведсети «Пять глаз» (в нее входят спецслужбы США, Австралии, Великобритании, Канады и Новой Зеландии) доказательства тезисов США о предполагаемом происхождении Covid-19. Никто из коллег немцам не ответил. При этом в секретной записке БНД главе Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр отмечается, что да, в КНР могли какое-то время скрывать информацию об эпидемии, из-за чего, по оценкам немецкой разведки, остальные страны потеряли месяц-полтора на подготовку к противодействию вирусу.

БНД полагает, что обвинения США в сокрытии властями Китая информации о новом коронавирусе могут быть вполне обоснованными: по ее данным, председатель Си Цзиньпин 21 января во время телефонного разговора просил Тедроса Аданома Гебреисуса, гендиректора Всемирной организации здравоохранения, попридержать информацию о том, что вирус передается от человека к человеку, а также не спешить с введением режима пандемии. Но это секрет Полишинеля: за день до того, 20 января, пульманолог и эпидемиолог Чжун Наншань, руководитель экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР, тайну уже раскрыл.

«Точно можно сказать, что вирус передается от человека к человеку», — заявил он на брифинге для СМИ (цитата по РИА Новости). Он отметил, что это было установлено после того, как в южной провинции Гуандун диагностировали два случая заражения у лиц, не бывавших в Ухане (провинция Хубэй, восток Центрального Китая), с которого в декабре 2019 года началось распространение заболевания.

Сейчас Трамп слегка изменил тональность обвинений в адрес Китая и угол обстрела, заявляя, что Пекин, конечно, непреднамеренно выпустил вирус за границы КНР… Во всяком случае, сегодня он не допускает мысли, что китайцы ставили перед собой задачу заразить человечество.

«Они [китайцы] сделали ужасную вещь, но я не верю, что они сделали это намеренно», — сказал он (цитата по РИА Новости), добавив, что виной всему чья-то некомпетентность.

Надо заметить, что Китай изначально в долгу не оставался и за словом в карман не лез — он сам обвинил США в завозе коронавируса в Поднебесную. 12 марта представитель МИД КНР Чжао Лицзянь высказал предположение, что Covid-19 в Ухань завезли американские военные, призвав США «быть откровенными, опубликовать свои данные и все объяснить» (цитата по РИА Новости). В Госдепе в ответ назвали предположения Пекина «наглой кампанией по дезинформации», а президент Трамп счел эти обвинения «бесчестьем». Разумеется, для китайцев, их высказавших.

С тех пор стороны так и бодаются, расширяя диапазон угроз. Как видим, дело уже дошло до трежерис, а значит, на кон поставлена судьба самого доллара…

Некоторые эксперты допускают, что даже разговоры об отказе от обязательств по госдолгу США могут подтолкнуть Китай к изъятию всех ценных бумаг или продаже трежерис, принадлежащих ему. Это способно обвалить доллар и нанести сокрушительный удар по экономике Штатов, которая сейчас и так находится в положении незавидном.

Например, по последним данным, уровень безработицы в стране к маю с мартовских 4,4% вырос до 14,7. Количество рабочих мест в госсекторе сократилось почти на миллион (980 тыс.), а в частном — почти на 20 млн (19,5 млн). Сильно пострадали ресторанный и гостиничный бизнес (7,6 млн), розничная торговля (2,1 млн), здравоохранение (1,4 млн), производственные предприятия (1,33 млн) и стройкомпании (почти 1 млн). Доля участия населения в рабочей силе снизилась с мартовских 62,7 до 60,2% (самый низкий показатель с начала 1973 года).

Учитывая, что, по мнению специалистов, экономика Соединенных Штатов сейчас на распутье, в точке бифуркации, изъятие Китаем трежерис, разом или поэтапно, может обрушить всю систему.

Однако власти США видят ситуацию несколько иначе. 8 мая Дональд Трамп оптимистично заявил, что после спада, вызванного пандемией, Соединенные Штаты с точки зрения экономики вступают в фазу перехода к величию. «Переход к величию — это то, где мы сейчас и что мы начинаем… Я называю это переходом к величию. Следующий год будет грандиозным… Я ожидаю, что все вернется туда, где было», — сказал Трамп (цитата по РИА Новости), отметив, что следующий год имеет шансы на то, чтобы стать наилучшим в истории с точки зрения экономики, поскольку ожидается большой всплеск спроса. Одним словом, ожидания у него вполне радужные. Что ж, оптимизм — тоже неплохое оружие.

Большинство же аналитиков сходятся во мнении, что катастрофический сценарий маловероятен, а милые бранятся — только тешатся… Накануне появилась информация, что США и Китай зарыли топор войны и продолжили переговоры. По данным американского телеканала CNBC, стороны обсудили вопросы выполнения первой фазы торговой сделки, соглашение по которой было подписано в середине января этого года. На сегодня представители двух стран договорились создать «благоприятные условия» и соответствующую атмосферу для ее реализации. К такому шагу, как отмечается, их подтолкнула «обеспокоенность инвесторов по всему миру»…

Наталия Беспалова