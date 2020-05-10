Глава ЕК пригрозила Германии разбирательством из-за решения суда по ЕЦБ

Алексей Вольцев

Европейская комиссия может начать разбирательство в отношении Германии в связи с решением немецкого конституционного суда от 5 мая о частичном несоответствии действий Европейского центрального банка основному закону этой страны, говорится в заявлении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Мы детально анализируем решение Конституционного суда в Германии и изучаем вероятные следующие этапы, в том числе возможность процедуры нарушения (соглашений ЕС)", - говорится в документе.

Данная процедура предполагает уведомление со стороны ЕК о вероятном нарушении европейского права, на которое заинтересованное государство должно ответить в течение двух месяцев и исправить ситуацию. Если ЕК сочтет, что государство не выполняет нормы европейского права, то запускается формальная процедура. ЕК направляет мотивированное заключение для устранения нарушений в установленный срок. Далее следует судебная процедура, в результате которой государство могут обязать выплатить определенную сумму.

Люксембурге 8 мая постановил, что он является единственной инстанцией, которая может оценивать соответствие действий институтов ЕС нормам европейского права. В Европейском суде отметили, что судебные инстанции в странах ЕС должны гарантировать соблюдение европейского права.