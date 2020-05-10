Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 11 по 17 мая 2020 года

Вадим Карасев

Популярная телеведущая и астропсихолог Василиса Володина расскажет вам о том, чего стоит ждать от звезд и планет на грядущей неделе. Советы эксперта помогут вам обойти стороной все возможные препятствия на своем пути.

Самой главной задачей для каждого из нас является достижение внутренней гармонии и состояния любви и уважения к самому себе. Обрести это равновесие и избавиться от негатива вам помогут пять эффективных упражнений. С их помощью вы сможете лучше и безопаснее преодолевать препятствия, причем не только на этой неделе, но и в целом по жизни.

Овен

Овнам, возможно, придется часто сталкиваться с неприятными и токсичными людьми, которые могут им серьезно насолить. Для того, чтобы их разрушительное воздействие на биополе было минимальным, понадобится поставить энергетическую защиту. В противном случае токсичные личности смогут сильно влиять на жизнь Овнов, забирая у них удачу.

Если проявлять больше самодостаточности и быть самостоятельными в работе и делах, то можно легко обойти стороной проблемы, но далеко не всем под силу идти по жизни в одиночку. Будет лучше, если Овны смогут набраться терпения и найдут в себе силы для принятия важных решений. Также на этой неделе лучше пока приостановить покупки.

Телец

Тельцы рискуют стать более импульсивными, что повлечет за собой негативные последствия во всех сферах жизни. Этим людям стоит успокоиться и заставить себя принимать взвешенные решения, потому что в обратном случае возможны денежные потери и любовные фиаско. Не нужно торопиться — лучше проверять входящие данные более тщательно.

Для финансового успеха эксперты сайта dailyhoro.ru советуют Тельцам пользоваться мантрой богатства. Она настроит их на нужную волну. В любовных делах Тельцов ожидают большие успехи. Особенно это касается тех, кто пока еще только на стадии поисков второй половинки. Семейным Тельцам стоит посвятить семье вечер пятницы и все выходные.

Близнецы

Самые благоприятные дни для Близнецов на этой неделе — 11, 16 и 17 мая. Звезды помогут начать неделю правильно, а также закончить ее на позитивной ноте. В эти дни ночные светила позволят Близнецам делать то, что у них получается лучше всего: общаться, шутить, быть в центре внимания, флиртовать и заводить новые знакомства.

В середине недели лучше пользоваться быстрыми заговорами на притяжение денег. Это касается тех, кто занят в сфере продаж, привлечении клиентов и всех, чье жалование напрямую зависит от проделанной работы. Рабочее время для Близнецов должно стать только рабочим, без каких-либо исключений. Если отвлекаться на что-то, продуктивность резко упадет.

Рак

Звезды и планеты очень благоприятно расположились для людей этого Знака Зодиака. Настолько, что в их жизни может начаться новая позитивная светлая полоса. Энергетика и сила духа Раков взлетят до небес, поэтому можно будет заняться чем угодно. Стоит попробовать узнать свою судьбу при помощи гадания на бумаге.

Это идеальное время для экспериментов и новых начинаний, интересных дел. Можно начать работу над собой, можно сфокусироваться на обязанностях или начать поиски новых увлечений. На работе в конце недели лучше не задерживаться подолгу, если дома Раков ждут дети и вторая половинка. Выходные идеально подходят для совместных приключений.

Лев

Львам на этой неделе стоит научиться доверять внутреннему голосу. Позитивные планеты и звезды раскроют чакры, усилят энергетику Львов, сделав их более удачливыми. Принимать важные решения станет гораздо проще из-за активной интуиции. Также можно заниматься совместной работой, поиском новых друзей, любви. Отлично пройдут деловые встречи.

Эта неделя идеально подходит для дорогостоящих приобретений, покупки мебели, гаджетов. Можно смело начинать ремонт, переезжать, снимать жилье. Также появится возможность решить давние проблемы.

Дева

Представителям этого Знака в течение всех семи дней будет улыбаться удача во всех делах и начинаниях. Одиноким Девам желательно заняться поисками второй половинки или новых друзей. Есть шанс, что кто-то из новых знакомых станет для них хорошим другом или товарищем. Лучше разбираться в людях поможет шестое чувство.

Тем Девам, которые пока не знают, чего хотят, стоит обратить внимание на правила счастливой жизни, которыми советуют пользоваться эксперты в области биоэнергетики. Людям этого Знака понадобится упорядоченность в жизни. Настало время победить хаос и разобраться с причинами своих неуверенности, пессимизма, отсутствия мотивации.

Весы

У Весов наступает время, когда самой главной становится сфера денег и работы. Можно будет провести пять эффективных ритуалов на богатство. Это поможет обрести удачу и занять свою голову правильными мыслями, избавившись от неуверенности и страхов. Если настроение будет соответствующим, можно смело пробовать себя в новых областях, экспериментировать.

В любви эта неделя тоже будет достаточно насыщенной, однако звезды сейчас не могут найти компромисс с планетами, поэтому Весам придется делать выбор заранее. Нужно будет выбрать, на чем сфокусировать внимание — на любви или на делах.

Скорпион

Скорпионам стоит начинать каждое утро с позитивной ноты, потому что звезды и планеты будут находиться в дисгармонии почти всю неделю, начиная со вторника. Четыре приметы счастливого дня помогут сделать каждое утро добрым и продуктивным. Счастье и удача Скорпионов только в их собственных руках и ни в чьих больше.

В любви придется действовать быстро, решительно, без промедления. Нужно знакомиться, признаваться в чувствах, звать людей на свидания и быть открытыми. Вселенная даст возможность обрести счастье тем, кто не ждет у моря погоды. Это отличное время для примирения и восстановления старых отношений.

Стрелец

Стрельцам звезды и планеты помогут начать эту неделю правильно, но со вторника желательно брать ситуацию в свои руки и не надеяться на удачу. Стоит следовать семи главным законам Вселенной, быть предельно внимательными к мелочам и не винить никого в своих проблемах и недочетах. Также лучше иметь запасной план на случай срыва основного.

Жизненный путь Стрельцов может привести их к счастью в любой из сфер. Самое главное, чтобы проблемы не ждали долго своего разрешения. Нужно решать их по мере возникновения и не бояться бросать все силы в проблемную зону. Возможно, на этой неделе придется больше работать и чаще заниматься домашними делами.

Козерог

Козерогам стоит поменьше общаться со злопамятными Знаками Зодиака. Такие люди могут быть крайне токсичными на этой неделе, поэтому желательно избегать их влияния. Не нужно игнорировать их — лучше сделать вид, что возможности взаимодействовать пока нет. Звезды дадут Козерогам силы для самостоятельного решения проблем.

На этой неделе желательно заняться своим здоровьем, начать делать зарядку, чаще ходить, бывать на свежем воздухе. Не стоит откладывать в дальний ящик оздоровительные процедуры и отдых. Релаксация очень важна, но отдыхать тоже нужно правильно — в правильной атмосфере и с нужными людьми.

Водолей

У Водолеев на этой неделе главной станет сфера денег и работы. Самые сильные заговоры на деньги помогут привлечь финансовую удачу, стать более успешными в делах и в бизнесе. Продуктивность можно будет повысить благодаря банальному умению распределять свои силы между задачами. Важно правильно оценивать их приоритет, сложность и объем.

Не стоит забывать о любимом человеке, родителях и детях. Можно сделать им приятный сюрприз, потратить деньги на какой-нибудь подарок или сделать в эти выходные приятный сюрприз. Отдыхать стоит так, как хотят близкие люди. Пришло время обратить внимание на их приоритеты, их желания и нужды.

Рыбы

У Рыб на этой неделе могут быть проблемы с энергетикой, так как звезды и планеты будут в диссонансе. Их деструктивная сила может сбить людей данного Знака с верного пути. Хорошее настроение и уверенность в себе — два столпа, на которых держится удача. Три ежедневных упражнения помогут Рыбам поднять настроение и обрести необходимую уверенность в своих силах.

Самый опасный день недели — четверг. В этот день не стоит задерживаться на работе, заниматься ненавистными делами и общаться с неприятными людьми. Несмотря на то, что звезды и планеты пока на темной стороне, одиноких Рыб может ожидать приятный сюрприз в любовной сфере. Семейным людям этого Знака лучше быть настороже.