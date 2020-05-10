Госдума рассмотрит предложенные в Санкт-Петербурге правила для гидов

Влада Некрасова

Экскурсоводам и гидам-переводчикам, чтобы иметь право работать в России, понадобится получить аттестат, который выдадут только тем, у кого есть российское гражданство, а также специальное образование или пятилетний стаж работы. Такой законопроект, предложенный Законодательным собранием Санкт-Петербурга 27 июня прошлого года, планируют рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний Государственной Думы на следующей неделе.

Количество иностранных гидов-переводчиков на отечественном туристическом рынке растёт, при этом иностранные туристы зачастую получают недостоверную информацию об истории России, так как ей изложение осуществляется непрофессиональными специалистами, поясняют авторы законопроекта.

Поэтому они предлагают установить правило, по которому экскурсоводами или гидами-переводчиками в России смогут становиться граждане Российской Федерации. Иностранцы получат такое право только в случаях, предусмотренных международными договорами страны. При этом любому специалисту независимо от гражданства понадобится получить аттестат. Для этого обязательно или иметь высшее образование в сфере туризма, или пройти типовую дополнительную профессиональную программу, которую утвердят власти, или иметь стаж работы от 5 лет.

В компетенции органов власти регионов в сфере туризма предлагается включить разработку порядка аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков, установку правил оказания таких услуг и аккредитацию организаций, которые выдают аттестаты. Согласно документу, они также должны вести реестр аттестованных гидов и гидов-переводчиков, которые оказывают услуги на территории этого субъекта РФ, и осуществлять надзор на их деятельностью.

Кроме этого законопроекта в Госдуме собираются рассмотреть на следующей неделе два аналогичных проекта, регулирующие работу экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Их разработчиками стали Правительство (внесён в Госдуму 17 декабря 2019 года) и депутат от ЛДПР Антон Морозов (его законопроект внесён 21 июня 2019 года).

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