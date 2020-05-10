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Илон Маск назвал американца идиотом на русском языке

Илон Маск назвал американца идиотом на русском языкеФото: Susan Walsh / AP

Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск обругал на русском языке бывшего министра труда США Роберта Райха в Twitter.

Райх написал в своем Twitter-акаунте, что Маск грозит лишить людей работы, если ему не позволят рисковать их здоровьем. «Капитализм в худшем проявлении», — отметил американец.

В ответ Маск назвал министра «идиотом», написав это под постом на русском языке.

Ранее сообщалось, что Tesla возобновит работу главного завода в США вопреки запрету администрации округа. Речь идет о фабрике во Фримонте, штат Калифорния, на которой собираются электромобили. Компания начала процесс возобновления деятельности, основываясь на «рекомендациях губернатора Калифорнии, подкрепленных наукой и достоверными данными сферы здравоохранения». Кроме того, Маск объявил о переносе штаб-квартиры компании из Пало-Альто (штат Калифорния) из-за сохраняющегося запрета властей на возобновление работы ее завода во Фримонте.

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По материалам: lenta.ru

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