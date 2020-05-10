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Иран заявил о готовности к переговорам с США по обмену заключенными

Иран заявил о готовности к переговорам с США по обмену заключенными
Власти Ирана заявили о готовности к переговорам с США по обмену заключенными без предварительных условий. Об этом заявил официальный представитель иранского правительства Али Рабии, пишет издание Khabar Online.

Он отметил, что Тегеран готов к обмену всех заключенных и переговорам по этому вопросу с США, однако Вашингтон ответа пока не дал.

Рабии добавил, что есть свидетельства тому, что США "как никогда готовы положить конец этой ситуации".
О том, что США и Иран готовятся совершить обмен заключенными, 6 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Вашингтоне и Тегеране. Со стороны Ирана в список может попасть ветеран военно-морских сил США Майкл Уайт, который находился в тюрьме с 2018 года. С американской стороны в список на обмен может попасть иранский профессор Сирус Асгари, который был обвинен в краже коммерческой тайны, а в ноябре 2019 года оправдан.

59-летний Асгари, который заразился коронавирусом, находится под медицинским наблюдением иммиграционных властей США и ждет разрешения на выезд на родину.

Если произойдет этот обмен, он станет редким случаем сотрудничества в отношениях между США и Ираном, отметило агентство.

В настоящее время правительство США не имеет с Ираном дипломатических или консульских отношений. США ввели против Ирана ряд санкций из-за нарушения Тегераном условий ядерной сделки. Вашингтон также обвиняет Иран в финансировании международного терроризма.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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