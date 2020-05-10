Ирина Грибулина: «Во время беременности муж бил меня в живот, из-за чего случился выкидыш»

Влада Некрасова

Ирина Грибулина неоднократно говорила, что третий муж поднимал на нее руку. Но композитор умалчивала о нежелании бывшего избранника иметь детей. Мужчина бил певицу, когда она была в положении — это привело к тому, что врачи поставили артистке диагноз бесплодие.

66-летняя Ирина Грибулина была замужем четыре раза. По словам композитора, третий брак — самый тяжелый. Ее бывший супруг, Владимир Маргойт, распускал руки. «Муж ревновал к моей профессии так, что начал заниматься рукоприкладством. Он категорически не хотел, чтобы я рожала детей. Я очень много работала, зарабатывала, а он на эти деньги строил дом. Безумно его любила, а он поднимал руку на меня беременную. Бил в живот, случился выкидыш. Все это привело к тому, что врачи сказали, я никогда не смогу стать мамой», — призналась артистка.

Больше 10 лет Грибулина терпела выходки избранника. Вскоре она сбежала от него в Италию, где и повстречала новую любовь. Певица снова вышла замуж, но союз продлился недолго — четвертый муж звезды не хотел жить без детей. Когда композитор окончательно поняла, что все же не может родить, она поехала в Иерусалим к Гробу Господню.

«Свою дочь Настю я вымолила. Оставила записку у Стены Плача, попросив Бога забрать все материальное, но подарить мне дочь. По возвращении в Москву прямо на следующий день раздался звонок, сказали, что будут съемки. Я открываю им дверь, удар в лоб, меня связали — вынесли все, забрали и старинные фамильные бриллианты. Потом за мной стал ухаживать папа Насти и я забеременела», — разоткровенничалась Ирина Евгеньевна.

Кто является отцом долгожданной дочери певицы — неизвестно. Грибулина лишь сообщила, что избранник намного младше ее. Из-за разницы в возрасте замуж выходить она не стала. «У нас в этой графе, как в анкете, так и в жизни — прочерк. Он молодой, красивый, пусть живет своей жизнью. Мы с Настенькой сами от него отказались. Такой мужчина хорош исключительно в роли биологического отца», — не раз отмечала артистка.

Дочь Ирины Евгеньевны решила пойти по ее стопам. В 15 лет Настя поступила в ГИТИС на факультет эстрады. В 19 окончила институт. Сейчас снимается в кино и играет в театре. «С детства все было решено. У меня, в принципе, даже не было выбора, кем стать», — подчеркнула 23-летняя Настя в программе «Когда все дома» канала «Россия 1».

По словам звездной наследницы, у нее прекрасные отношения с мамой. Настя старается во всем прислушиваться к Ирине Евгеньевне, ведь она считает родительницу лучшей подругой.

Фото: Legion-Media