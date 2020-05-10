Италию покидает последняя колонна военных врачей из России

Алексей Вольцев

В Россию из Италии возвращается третья колонна с военными врачами и техникой Минобороны РФ, помогавшими итальянцам бороться с коронавирусной инфекцией.

По данным российского оборонного ведомства, сегодня, 10 мая, военные выдвинулись из Бергамо по направлению аэродрома Вероны для возвращения на Родину.

«Третья колонна с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи Итальянской Республике в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, приступила к совершению марша из пункта временной дислокации в городе Бергамо на аэродром „Виллафранка“ города Вероны», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее ведомство сообщало, что первая колонна в составе двух десятков военных медиков вылетела в Россию 8 мая 2020 года. Сегодня ожидается прибытие 14-ти военнослужащих России.