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Итальянские области торопят правительство с разрешением восстановить коммерческую деятельность

Итальянские области торопят правительство с разрешением восстановить коммерческую деятельность

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Председатель совета министров Италии Джузеппе Конте согласился в понедельник обсудить с главами областей при участии министра здравоохранения Роберто Сперанцы процедуры «дифференцированного» смягчения «по территориальному принципу» карантинных мер и восстановления коммерческо-производственной деятельности после 18 мая. Об этом сообщил в воскресенье министр по делам регионов и автономий Италии Франческо Бочча, пишет AGI.  

Он отметил важность придерживаться в вопросе восстановления экономической деятельности «общенациональной линии», разработанной научным комитетом на базе предложений Национального института страхования против несчастных случаев на работе (Inail), направленных «на защиту здоровья людей и обеспечения безопасности труда».

Как сообщает AdnKronos, поводом для проведения завтрашнего совещания послужило письмо президенту постоянно действующей Конференции областей и автономных провинций Стефано Боначчини, подписанное президентами Абруццо, Калабрии, Фриули-Венеции-Джулии, Лигурии, Ломбардии, Молизе, Пьемонта, Сардинии, Умбрии, Венето и автономной провинции Тренто, в котором содержалось требование определить не позднее среды порядок действий регионов после 18 мая, учитывая «условия сдерживания пандемии» COVID-19. Отсутствие же договорённости с правительством, подчёркивалось в письме, «вынудит области действовать автономно».

Следует отметить, что подписавшие его областные руководители являются представителями партий, входящих в оппозиционную нынешнему «жёлто-красному» кабмину правоцентристскую коалицию, состоящую их партий «Лига», «Братья Италии» и «Вперёд, Италия». Главные их требования касаются возобновления работы баров, ресторанов и парикмахерских, возобновление деятельности которых в соответствии с правительственным декретом, подписанного Джузеппе Конте 26 апреля, планируется с 1 июня.

По данным службы гражданской защиты Италии, в настоящий момент в стране насчитывается 83 324 больных коронавирусом. За сутки поправились 2 155 человек и общее число выздоровевших достигло 105 186. В то же время умерли 165 больных коронавирусом. Жертвами COVID-19 в Италии уже стали 30 560 человек. С начала эпидемии в стране коронавирус был выявлен у 219 070 человек, включая выздоровевших и умерших.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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