Экс-депутата, рассказавшую о контрабанде драгоценностей, нашли мертвой в Ростове

Вадим Карасев

Бывшего депутата заксобрания Ростовской области Наталью Кравченко нашли мертвой в своей квартире в Ростове.

Как пишет 1rnd.ru, информацию об этом подтвердили источники в силовых структурах региона. Сообщается, что проживавшую в Ростове-на-Дону бывшую чиновницу обнаружил сын. Однако, при этом не уточняются причины ее смерти.

Ранее Южный Федеральный писал, что Наталья Кравченко, отбыв наказание за контрабанду драгоценностей, записала серию видео и опубликовала их в соцсетях.

Ролики были разоблачительными. В них женщина рассказывала о том, кому, с ее слов, предназначались драгоценности, незаконно ввезенные из-за рубежа.

Она утверждала, что большое количество драгоценностей было предназначено для высокопоставленных чиновников, занимающих места в правительстве области. Кроме того, в роликах упоминались и другие факты проявления коррупционных действий ростовских властей.

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