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Эксперты рассказали о росте продаж спорттоваров в России

Эксперты рассказали о росте продаж спорттоваров в России
Продажи товаров для занятия спортом в России на фоне режимов самоизоляции выросли более чем вдвое, сказано в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Эксперты сравнили агрегированные данные о продажах, поступающие с более чем 900 тысяч касс со всей России, и сравнили полученные результаты с данными за прошлый год.

"Средний чек покупки спорттоваров составил 4929 рублей, что на 74% выше, чем в прошлом году. Объем продаж вырос на 133%, число покупок увеличилось на 34%", - подсчитали аналитики.


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# Экономика
По материалам: ria.ru

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