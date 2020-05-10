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Эксперты рассказали о восстановлении российской музыкальной индустрии

Эксперты рассказали о восстановлении российской музыкальной индустрии
Российская музыкальная индустрия после кризиса, вызванного коронавирусом, будет восстанавливаться при благоприятном сценарии до двух лет, после снятия всех ограничений можно будет организовывать концерты, соблюдая определенные меры безопасности, например, "всем быть в масках", однако люди могут побояться принимать участие в массовых мероприятиях, такое мнение в беседе с РИА Новости выразили представители отрасли.

Ранее сообщалось, что в связи с прекращением концертной деятельности из-за угрозы распространения коронавируса убытки музыкальной индустрии в России могут составить до 20 миллиардов рублей.

"После карантина Российский музыкальный союз планирует начать постепенно возвращаться к привычной деятельности, осуществлять проекты, соответствующие текущей эпидемиологической ситуации. Вынужденная пауза в концертной деятельности – большая проблема для отрасли. Никто не может сказать точно, сколько она продлится, и тем более, сколько времени займет возвращение к прежнему режиму работы", - рассказали в пресс-службе Российского музыкального союза.

# Россия
По материалам: ria.ru

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