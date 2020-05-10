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Энтони Хопкинс завел аккаунт в TikTok, где танцует под трек Дрейка

Энтони Хопкинс завел аккаунт в TikTok, где танцует под трек Дрейка
РИА Новости. 82-летний сэр Энтони Хопкинс зарегистрировался в социальной сети TikTok: в своем первом видео он поучаствовал в популярном среди молодежи танцевальном челлендже Toosie Slide, сообщает Independent.

После танцев актер бросил вызов Сильвестру Сталлоне, изобразив стойку боксера Рокки, а заодно и Арнольду Шварценеггеру, процитировав знаменитое I’ll be back из "Терминатора".


"Дрейк, я опоздал на вечеринку, но лучше поздно, чем никогда", — подписал актер свою первую публикацию, намекая на то, что флешмоб Toosie Slide начался в соцсетях еще в начале апреля.


Название ему дала новая песня рэпера Дрейка. В челлендже приняли участие Джастин Бибер, рэперы Tyga, Diddy и другие знаменитости.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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