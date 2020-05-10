Эрдоган поздравил Путина с Днём Победы

Влада Некрасова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительную телеграмму главе российского государства Владимиру Путину по случаю Дня Победы. Об этом сообщили сегодня, 9 мая, в Управлении по связям администрации президента Турции.

«9 Мая является одним из дней, ознаменовавших окончание Второй мировой войны, которая принесла человечеству огромную боль и стоила жизни миллионам советских граждан. Эта годовщина самым ярким образом напоминает нам о ценности мира во всём мире», — говорится в телеграмме турецкого лидера, передаёт государственное информагентство Anadolu.

В своём поздравительном послании Эрдоган подчеркнул важность совместных усилий Анкары и Москвы для поддержания мира и стабильности в Ближневосточном регионе.

Президент Турции при этом выразил солидарность с Россией в борьбе с пандемией коронавируса Covid-19, которая по его словам, негативно влияет на всё человечество.

Глава Турецкой Республике также пожелал благополучия Путину и всему дружественному российскому народу.