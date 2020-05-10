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Эстония первой получит от японцев потенциальный препарат от коронавируса

Эстония первой получит от японцев потенциальный препарат от коронавируса

Правительство Японии передало посольству Эстонии в Токио партию лекарственного препарата Avigan. Препарат прибудет в Эстонию на следующей неделе, пишет Delfi.ee.

«То, что Эстония получит медикамент Avigan — очень хороший пример международного сотрудничества в кризисной ситуации. Я беседовал в четверг со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги и поблагодарил его», — сказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

По его словам, Эстония примет участие в исследованиях о возможности использования препарата Avigan для лечения Covid-19.

В начале этой недели премьер-министр Японии Абэ Синдзо заявил, что в течение этого месяца его правительство намерено одобрить использование противогриппозного препарата Avigan для лечения пациентов с коронавирусом.

Абэ сообщил об этом на пресс-конференции, где обсуждались решения правительства о продлении чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса до 31 мая.

В настоящее время ведутся клинические испытания, призванные определить, сможет ли Avigan помочь пациентам с Covid-19 — респираторным заболеванием, вызываемым коронавирусом. Avigan разработан японской фармацевтической фирмой Fujifilm Toyama Chemicals как лекарство против гриппа. После вспышки пандемии МИД Эстонии изучал возможности получения Avigan для участия в исследованиях и потенциального использования при лечении Covid-19. Ожидается, что препарат подойдет пациентам с легкими симптомами коронавируса. Однако он противопоказан беременным женщинам из-за риска развития пороков у плода, пишет nippon.com.

Запросы на получение Avigan для тестирования и экспериментального использования на предмет лечения от Covid-19 направили Японии более 80 государств, пишет interfax.ru. Япония выделила лекарство для исследования на людях бесплатно в рамках международного сотрудничества. «Эстония в ответ обязана поделиться с Японией результатами клинических испытаний», — отмечает МИД этой страны.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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