Юлия Ефременкова помирилась с бойфрендом

Влада Некрасова

Несколько дней назад звезды «ДОМа-2» серьезно поссорились и приняли решение разойтись. Новость о расставании сильно расстроила поклонников пары, однако уже сегодня их ждал неожиданный приятный сюрприз.

33-летняя Юлия Ефременкова призналась публике, что возобновила отношения с Мондезиром. Примирение пары произошло позавчера во время празднования дня рождения коллеги по проекту Анны Брянской. По словам девушки, теперь их с возлюбленным ждет новый волнительный период — ведь они собираются съехать от родителей и обустроиться на новой жилплощади.

«Мы с Мондезиром снова вместе. Скоро мы снимем квартиру, где будем жить вместе, а пока каждый живет в своей норке. Обычно пары проходят это в начале отношений, но наш путь другой», — заявила Юлия.

Ефременкова отметила, что не хотела бы оставлять пожилую маму одну, но родительница слишком остро воспринимает ссоры Юлии с избранником, что может вредить здоровью женщины. «Взрослым людям жить с родителями непросто. Мы поругались-помирились, а она переживает. Не хочу, чтобы наши эмоциональные бури захватывали маму. Решили снять квартиру рядом с ней, в этом же районе», — добавила звезда реалити-шоу.

Юлия публично извинилась перед избранником и осыпала его комплиментами. «Мондезир, я тебя очень ценю! Ты — тот мужчина, которого я себе загадывала на все счастливые лепестки сирени и падающие звезды. Я тебя люблю, ты же знаешь. Прости меня, дуру, я знаю, что я у тебя несносная, и выдержать меня может только по-настоящему сильный и любящий мужчина»

Звезда «ДОМа-2» призналась, она впервые рассказала о скандале в паре подписчикам и не уверена, что сделала правильный выбор, ведь на нее тут же обрушились хейтеры. Тем не менее, Ефременкова уверена, искренность в общении с публикой важнее фальшивой картинки. «Мы никогда не пытались доказать, что мы — идеальная пара, мы строили отношения на реалити-шоу, мы жили напоказ. А есть такие семьи, которые давно не живут вместе, ненавидят друг друга, но при этом показывают другое. Я этого понять не могу», — высказалась девушка.





Почитатели пары с восторгом восприняли приятное известие. «Юля, честно, очень рада ! Идти навстречу друг другу и уступать — это не слабость, это мудрость, ради счастья обоих»; «Молодцы, ребята, что помирились! Это еще раз доказывает, что любовь есть и что все не идеальные»; «Поздравляю вас. Правильное решение», — отозвались в комментариях неравнодушные.

Фото: Instagram