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Юлия Савичева: «Я предсказала дату рождения дочери»

Юлия Савичева: «Я предсказала дату рождения дочери»
Певица впервые стала мамой в июле 2017 года. У Савичевой и ее мужа Александра Аршинова родилась долгожданная дочь, которую назвали Анной. Молодые родители нечасто выводят девочку в свет, однако любят делиться подробностями из жизни малышки.

Наследница 32-летней Юлии Савичевой растет в творческой среде, ведь жизнь ее родителей напрямую связана с музыкальной деятельностью. Правда, пара пока не спешит определяться с будущим маленькой Ани — отец и вовсе надеется, что малышка не пойдет по стопам Савичевой и не будет артисткой. Сама же Юлия отмечает, что в поведении дочери есть предпосылки к актерской профессии. 

А своему чутью Юлия привыкла доверять. По словам исполнительницы, долгие годы ей видятся сны, которые удивительным образом сбываются наяву. Так, она даже смогла предугадать появление наследницы на свет. 

«Мне часто снятся вещие сны. Они предупреждают о многих событиях, которые случаются в моей жизни или жизни моей семьи. А еще я заранее знала день рождения своей дочери», — призналась Савичева.

Певица отмечает, что тоже любила покрасоваться перед публикой в детстве. А перед походом в детский сад у нее был обязательный ритуал. «Сборы никогда не обходились без красной помады. Я просто настаивала на том, чтобы мне обязательно накрасили губы. А недавно мама рассказала, что помимо нанесения «макияжа», я обматывала свою талию веревкой, чтобы она казалась более стройной», — поделилась Юлия. 

Правда, изначально Савичева планировала стать танцовщицей, она достигла больших успехов в этой деятельности и даже начала обучать детей. Однако желание петь на сцене пересилило — Юлия оказалась на проекте «Фабрика звезд», где ее талант оценил Максим Фадеев.

Напомним, что артистка вышла замуж за Аршинова шесть лет назад. Супруги мечтали о ребенке, но не сразу смогли стать родителями — у певицы случился выкидыш. Это стало причиной разлада в семье, который возлюбленные сумели преодолеть. А когда на свет появилась Анна, пара даже сделала татуировки в честь наследницы. «Мы с мужем сделали почти одинаковые татуировки. У Аршинова татуировка в виде инициалов Ани с цифрой «14». Эскиз своей татуировки я придумала и нарисовала сама, и теперь на моем запястье три буквы «А», написанные единым символом», — рассказала Юлия в интервью журналу «Hello!».

Фото: Legion-Media, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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