Как сложилась судьба детей-актеров из известных советских и российских фильмов

Вадим Карасев

Нередко юные актеры, "выстрелив" с какой-то ролью в кино, затем пропадают с радаров. Некоторые делают это по собственному желанию, понимая, что актерство — это не то, чем они хотят заниматься по жизни, другие не справляются с обрушившейся на них славой и, как следствие, звездной болезнью, третьи и вовсе считают это не более чем интересным опытом и одним из жизненных приключений. Сегодня вспоминаем знаменитые советские и российские фильмы, главные или заметные роли в которых исполнили дети, и рассказываем, как сложилась их судьба и чем они занимаются сейчас.

Эллисон Уитбек, "Американская дочь"

Очаровательная девочка Аня из фильма "Американская дочь", который вышел в 1995 году, наверняка не оставила равнодушным ни одного зрителя: ее милый акцент и ангельская внешность прочно врезались в память киноманов. В картине она снималась в возрасте 11 лет, и фильм стал ее дебютной работой. Казалось, что девочку ждет большое будущее в кино: в 1995 году ее признали лучшей актрисой года на Международном детском кинофестивале в "Артеке", а на "Кинотавре" она была удостоена президентского приза.





Владимир Машков и Эллисон Уитбек в фильме "Американская дочь"

Однако следующий фильм Эллисон, картина "Джек", вышедшая через год после работы Шахназарова, режиссера Фрэнсиса Форда Копполы стал последним в ее кинокарьере. Кстати, на съемочной площадке ей посчастливилось работать с такими знаменитостями, как Робин Уильямс, Дайан Лэйн и Дженнифер Лопес.

Окончив среднюю школу в Калифорнии, она продолжила обучение в Langley High School в Северной Вирджинии, а затем в возрасте 19 лет переехала в Лос-Анджелес, где стала работать учительницей танцев (ими она занималась с малых лет) и акробатики. Затем она устроилась на работу в салон красоты на должность менеджера по маркетингу и PR, а затем основала и собственное креативное PR-агентство Sunday Morning.





Эллисон Уитбек

Сейчас Эллисон 36 лет, она замужем и носит фамилию супруга Риттер. Вместе с мужем они воспитывают троих сыновей. Среди увлечений бывшей актрисы — прогулки на свежем воздухе и путешествия в маленькие города.

Эллисон Уитбек с мужем и детьми

Михаил Филипчук, "Вор"

Мальчик Саня, которого сыграл Михаил Филипчук в фильме "Вор", тронул сердца миллионов отечественных зрителей — уж очень по-детски непосредственно и по-взрослому талантливо актер, которому на момент съемок было семь лет, сыграл в картине. Отметили игру Михаила и на "Детском "Оскаре", признав его лучшим актером в иностранном фильме, а также на других кинопремиях. Кстати, сам "Вор" был удостоен награды на премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".





Михаил Филипчук в фильме "Вор"

В общем, все указывало на то, что мальчика ждет большое будущее в кино. После "Вора" Филипчук снялся в еще нескольких отечественных фильмах (среди них была дебютная режиссерская работа Владимира Машкова "Сирота казанская"), но продолжать карьеру в кино не стал. Мальчик сделал выбор в пользу учебы (из-за съемок "Вора" он сильно отстал от школьной программы) и, окончив школу с золотой медалью, поступил в Московский физико-технический институт на факультет общей и прикладной физики. Вскоре после окончания вуза он переехал в США, где стал работать программным инженером в Сан-Франциско.





Михаил Филипчук

31-летний Филипчук пока не обзавелся семьей. Он много путешествует по миру и ничуть не жалеет о своем уходе из кино.





Юрий и Владимир Торсуевы, "Приключения Электроника"

В 1979 году, когда вышел мини-сериал "Приключения Электроника", 13-летние Юрий и Владимир Торсуевы, исполнившие в картине главные роли, были, наверно, самыми узнаваемыми подростками в СССР: у них появилась целая армия поклонников, которые буквально не давали им прохода.





Юрий и Владимир Торсуевы в фильме "Приключения Электроника"

И талант братьев-близнецов, которых все называли не иначе как Сыроежкиными, и невероятный успех картины указывали на то, что в кино они задержатся. Казалось, что Торсуевы были рождены для актерской карьеры. Однако после школы они выбрали совсем другие профессии. Владимир поступил в Полиграфический институт, из которого, правда, был отчислен еще на первом курсе. Затем вместе с братом они пошли служить в армию. После службы Владимир поступил на философский факультет МГУ (его он тоже не окончил, а высшее образование в итоге получил в Московской юридической академии), а Юрий — в Институт стран Азии и Африки.

После этого они пробовали заниматься бизнесом — у них были ночные клубы и продуктовые магазины, но стать успешными предпринимателями у Торсуевых не получилось: Владимир был вынужден потом работать таксистом, а Юрий даже на время переехал в другую страну.





Юрий и Владимир Торсуевы

В кино братья еще все же снялись, причем последний раз относительно недавно — в сериале "Женский детектив", который вышел в 2016 году. Но эти роли едва ли можно назвать хоть сколько-нибудь запоминающимися.

Торсуевы нашли себя в музыке и даже ездят на гастроли по российским городам. Мелькают они и на телевидении, принимая участие в различных шоу и программах.





Наталья Седых, "Морозко"Главную роль в советской сказке "Морозко", которая вышла на экраны в 1964 году, исполнила Наталья Седых — на момент съемок юной актрисе было 15 лет. Вообще-то изначально они серьезно занималась фигурным катанием и могла добиться в нем больших успехов — ей прочили большую спортивную карьеру. Но она выбрала балет и поступила в Московское хореографическое училище при Большом театре.Наталья Седых в фильме "Морозко"





В кино она попала как раз благодаря этому своему увлечению — режиссер "Морозко" Александр Роу случайно увидел по телевизору ее в номере фигурного катания "Умирающий лебедь" и пригласил на кастинг. Оставив позади уже тогда хорошо известную актрису Надежду Румянцеву, Седых получила главную роль в картине.

Благодаря "Морозко" начинающая актриса обрела славу. После сказки она в течение еще нескольких лет продолжала сниматься в кино, а затем решила бросить актерскую карьеру, написав письма на различные киностудии с просьбой убрать ее досье из архивов. В 21 год она окончила Московское хореографическое училище и была принята в балетную труппу Большого театра, где танцевала вместе с такими звездами балета, как Майя Плисецкая и Марис Лиепа.





Наталья Седых

Завершив карьеру в Большом театре, она все же вернулась к актерской карьере и долгое время играла в театре "У Никитских ворот", а также снялась и в нескольких фильмах.

Екатерина Горина, "Сестры"

Главные роли в фильме Сергея Бодрова "Сестры", который вышел в 2001 году, исполнили Оксана Акиньшина и Екатерина Горина. Имя первой актрисы всем хорошо знакомо — фильм можно считать началом ее актерской кинокарьеры. А вот о Гориной все уже давно позабыли, хотя в картине она была не менее заметна, нежели ее экранная сводная старшая сестра.





Оксана Акиньшина и Екатерина Горина в фильме "Сестры"

В "Сестрах" Катя снималась в возрасте девяти лет. На кастинг она пришла благодаря своей бабушке, которая настояла, чтобы внучка попробовала свои силы в кинематографе. И не прогадала — маленькая Катя буквально покорила Бодрова. Правда, сама Горина от идеи сниматься в кино была не в восторге и намеренно указала в анкете неправильный номер телефона. Но ее нашли (не без труда), и она присоединилась к команде фильма.





После фильма Бодрова, который ее прославил, она снялась в еще нескольких картинах. В фильме "Тяжелый случай" ей досталась главная роль. Однако получать актерское образование она не планировала и после школы с углубленным изучением немецкого языка она год провела в Германии по программе обмена школьниками, а затем поступила в Петербургский институт иудаики на факультет изучения иврита и арабской филологии.

В кино Горина не снималась семь лет. Но в этом году она приняла участие в съемках сериала "Последний министр", что наводит на мысли, что она, вероятно, решила вернуться к актерской карьере.





Екатерина Горина

Среди других увлечений 27-летней Екатерины — писательская деятельность (она пишет романы и рассказы) и танцы в стиле джаз-модерн. В 2018 году она снялась в клипе Монеточки "90".





Сама Горина, кажется, не любит вспоминать о прославившем ее фильме и не считает его своим главным жизненным достижением.Как некоторые из вас знают, 19 лет назад (специально пишу цифру, чтобы вы понимали насколько давно) я сыграла в фильме. Так вот, это было 19 лет назад, но по-прежнему я получаю об этом вопросы (это в лучшем случае, в худшем — советы, чем мне заниматься по жизни). Притом, что это событие — просто песчинка в море моего жизненного опыта, включающего в себя жизнь в разных странах, работу в журналистике, депрессию, алкогольную зависимость, опыт абьюза, школьной травли, преподавания, переводческой работы, потрясающие любовные истории и многое-многое другое. Косвенно на мою жизнь конкретно это событие повлияло тем образом, что очень разными путями привело меня к ужасно важным для меня сейчас людям, а также дало бесценные софт-скиллы, которые до сих пор помогают мне в любой работе. Но даже это никого, кроме меня, не касается. Теперь о важном для сравнения: писать книги я начала 20 лет назад, пишу их до сих пор и планирую писать следующие 20, 40, 60, 500 лет своей жизни.Если вас интересует это, можете продолжать следить за этим аккаунтом, можете почитать мой роман, который висит в био, или мои статьи в журнале, ссылка на который находится там же. Если что-то другое, я не тот человек, который вам нужен. И позволю себе дать небольшой совет: если вас так волнует кино, идите работать в него сами.Чужая личная жизнь — это чужая личная жизнь, и если человек пять минут сто лет назад побыл публичным, это не отнимает у нее/него право на эту самую частную жизнь. И общаться надо с реальными людьми, а не с вашими на их счет галлюцинациями,

— написала она в инстаграме в начале этого года.





Филипп Рукавишников и Анна Плисецкая, "Мэри Поппинс, до свидания"

В детстве Филипп Рукавишников прославился благодаря роли Майкла Бэнкса в советском фильме "Мэри Поппинс, до свидания". На момент съемок ему было девять лет. Эта картина стала первой и единственной в его карьере. Актерство его не привлекало, в отличие от живописи, которой он и посвятил жизнь (его отец Александр Рукавишников — народный художник России, а дед Иулиан Рукавишников — советский скульптор). В 23 года Филипп окончил Московский государственный художественный институт им. В. И. Сурикова, а еще через год стал членом Московского союза художников. Вместе с отцом он создал памятник Набокову в Монтре, а также они стали авторами фонтана напротив Третьяковской галереи в Москве. Самостоятельно же Филипп Рукавишников создал памятник братьям Старостиным, который установлен перед стадионом "Спартак" в Москве.





Анна Плисецкая, Филипп Рукавишников и Наталья Андрейченко в фильме "Мэри Поппинс, до свидания"





Филипп РукавишниковЕго коллега по фильму Анна Плисецкая, сыгравшая его сестру Джейн Бэнкс, тоже не стала продолжать актерскую деятельность. Она пошла по стопам своих знаменитых родственников — матери Марианны Седовой, отца Александра Плисецкого и тети Майи Плисецкой. В 18 лет она окончила Академию балета имени Вагановой в Санкт-Петербурге, а затем стала солисткой Мариинского театра.





Анна ПлисецкаяПозже она окончила Петербургскую консерваторию, где получила степень бакалавра на кафедре режиссуры и сценарной драматургии, а затем и Международную академию бизнеса и управления, получив специальность "менеджмент организации". За время своей балетной карьеры она много гастролировала по всему миру, а сейчас 48-летняя Плисецкая по большей части занимается постановкой театральных проектов.

Дмитрий Барков, "Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные", "Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные"

В 11 лет Дмитрий Барков снялся в одной из главных ролей в известном советском фильме "Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные" и "Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные", исполнив роль Васи Петрова. Несмотря на то что он прекрасно сыграл в кино и его, казалось, ждал большой успех на актерском поприще, знаменитым актером он не стал, снявшись потом лишь в эпизодических ролях в паре сериалов.

Дмитрий Барков в фильме "Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные"Он окончил экономический факультет Ленинградского института театра, музыки и кинематографии и какое-то время занимался бизнесом, но в конечном итоге вернулся к более творческой деятельности. Сейчас 47-летний Барков работает преподавателем и продюсером в детской школе "Киноостров" в Санкт-Петербурге.Дмитрий Барков

Наталья Мурашкевич, "Гостья из будущего"

Снявшись в 1984 году в главной роли в фильме "Гостья из будущего", Наталья Гусева (ее девичья фамилия) стала одной из самых узнаваемых юных актрис в СССР (на момент съемок ей было 12 лет). Картина вмиг ее прославила, у нее появилось огромное число поклонников, и ей вскоре стали поступать и дальнейшие предложения о работе. Так, она снялась еще в нескольких фильмах, но актерство по-настоящему ее не увлекло.

Наталья Мурашкевич в фильме "Гостья из будущего"

С детства ее привлекали химия и биология, поэтому она после окончания школы решила поступать в Московский государственный институт тонкой химической технологии на отделение биотехнологии, который и окончила в 22 года. После окончания вуза она стала сотрудником лаборатории микробиологии, а затем начальником производства иммунобиологических препаратов. Сейчас 48-летняя Наталья не работает и посвящает все свободное время семье и детям (семь лет назад она родила вторую дочь от своего второго супруга).

Татьяна Проценко, "Приключения Буратино"

52-летняя Татьяна Проценко знакома зрителям по роли Мальвины в известном советском фильме "Приключения Буратино". Эта роль была ее первой и единственной. В картине она снималась, когда ей было семь лет. После фильма, который ее прославил, ей предложили роль Красной Шапочки, но в результате несчастного случая она получила черепно-мозговую травму, врачи запретили ей любые эмоциональные нагрузки, и в итоге продолжить актерскую карьеру ей не удалось (роль Красной Шапочки досталась Яне Поплавской). После травмы она пыталась вернуться в кино, но эти попытки оказались неудачными: то отказывали ей, то она сама не соглашалась на те или иные роли.

Татьяна Проценко в фильме "Приключения Буратино"

Татьяна окончила сценарно-киноведческий факультет ВГИКа, работала редактором, увлеклась поэзией и стала писать стихи. Ну а после того, как она второй раз вышла замуж, решила полностью посвятить себя семье.

Два года назад ей диагностировали рак в четвертой стадии. Но после операции болезнь миновала, и Татьяна вернулась к прежней жизни.

Татьяна Проценко

Светлана Полякова, "Пеппи Длинныйчулок"

В 1984 году на экраны вышел фильм "Пеппи Длинныйчулок", главную роль в котором исполнила 13-летняя Светлана Ступак (девичья фамилия). Съемки фильма с участием юной актрисы были настоящим стрессом для съемочной команды — Светлана часто вела себя безответственно и могла прийти на съемочную площадку, например, с расцарапанным лицом.

Светлана Полякова в фильме "Пеппи Длинныйчулок"

Для меня эта роль была детской игрой. Я не задумывалась, что снимаюсь в кино, и эта роль проживет десятилетия. Мне просто нравились костюмы, лошадки, возможность полазать по препятствиям, повисеть на канате,

— рассказывала она в интервью.





После картины она снялась в еще двух фильмах, но на этом ее актерская карьера закончилась. Предложения сниматься ей поступали, но она отказывалась.

С началом перестройки что-то изменилось не только в стране, но и в сознании людей. Стали снимать кино, которое несет исключительно негатив. Мне предлагали роли, но играть жену бандита или проститутку со сложной судьбой меня никогда не тянуло. Потому моя актерская карьера завершилась,

— объясняла она.

После этого Светлана вышла замуж и родила дочь. А вот что стало с ней потом, точно неизвестно. По некоторой информации, она скончалась в марте 2018 года, но официального подтверждения этому нет.



