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Как выглядит Айза Анохина спустя две недели после пластики

Как выглядит Айза Анохина спустя две недели после пластики
В конце апреля Айза Анохина сделала пластическую операцию на лице — она подтянула брови и лоб. В первые дни после процедуры бывшая жена Гуфа жаловалась, что ей сложно дается реабилитация. Сейчас же бизнесвумен довольна результатом.

Спустя две недели после операции 35-летняя Айза Анохина предстала перед поклонниками без макияжа и фильтров. Звезда Instagram показала, как выглядит ее обновленное лицо. «Брови двигаются. Есть еще отек в области лба, глаз и переносицы, но уже намного лучше. Синяки пропадают, потихоньку заживаю. Вытащили шурупы. Голову нельзя мыть, чтобы случайно не намочить швы», — сообщила экс-возлюбленная рэпера Гуфа.

Пользователи Сети также отметили, что дизайнер идет на поправку. Они пожелали Айзе поскорее восстановиться. «Поправляйтесь! Шлю лучики добра и счастья!»; «Люблю вас за то, что вы настоящая, а не фальшивка, как многие другие»; «И без операции была красива. Ничего не нужно было с собой делать, но все равно ты прекрасна», — отреагировали подписчики.


К слову, Анохина давно мечтала о подтяжке верхней части лица. После преображения блогер заявила, что больше не прибегнет к хирургическим вмешательствам.

Отметим, что Айза старается быть максимально честной с поклонниками. В личном блоге звезда не только показала, как выглядит после пластической операции, но и перечислила ряд манипуляций, проделанных со своей внешностью. «На моем лице сейчас подтяжка верхней части лица, гель в губах, ринопластики носа нет, но я исправляла переносицу кривую! В лице нет нитей и филеров! На теле у меня липосакция и 3D-моделирование, сделала после вторых родов! Из аппаратов на лицо «Ультраформер», на тело массажи и всякие аппараты», — рассказала дизайнер. 

Ранее бывшая супруга Гуфа сообщила, что после подтяжки лица у нее пропал аппетит и начались сильные головокружения. По словам Анохиной, ее организм очень чувствителен к боли, но ради красоты она готова все перетерпеть.

Фото: Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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