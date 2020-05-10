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Каннского кинофестиваля в этом году не будет. Даже в онлайн-формате

Каннского кинофестиваля в этом году не будет. Даже в онлайн-формате
Каннский фестиваль, который проходит ежегодно во Франции, не состоится из-за пандемии коронавируса, пишет NEWS.ru.

Также организаторы не согласились проводить кинофестиваль в онлайн-формате. Ранее приводилось предварительное решение оргкомитета о переносе события на конец июня - начало июля.

Режим ЧС из-за COVID-19 будет действовать во Франции как минимум до 10 июля. Поэтому провести фестиваль будет крайне сложно, даже осенью.


сообщило, что Франция начнет ослаблять меры по карантину с 11 мая.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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