Каннского кинофестиваля в этом году не будет. Даже в онлайн-формате

Лидия Мартынова

Каннский фестиваль, который проходит ежегодно во Франции, не состоится из-за пандемии коронавируса, пишет NEWS.ru.

Также организаторы не согласились проводить кинофестиваль в онлайн-формате. Ранее приводилось предварительное решение оргкомитета о переносе события на конец июня - начало июля.

Режим ЧС из-за COVID-19 будет действовать во Франции как минимум до 10 июля. Поэтому провести фестиваль будет крайне сложно, даже осенью.

сообщило, что Франция начнет ослаблять меры по карантину с 11 мая.