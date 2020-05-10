Катасонов, Шевченко, Соловей: грядущий кризис “похоронит” Владимира Путина?

Вадим Карасев

Предлагаем читателям аналитический обзор мнений экспертов лево-консервативных взглядов (левоконов). Комментируя события в России, они критически отзываются о мерах по борьбе с эпидемией вируса и функционировании системы управления страной во главе с Владимиром Путиным. На протяжении длительного времени федеральные и региональные руководители системы здравоохранения проводили политику оптимизации, приведшей к многочисленным финансовым, психологическим и человеческим потерям (Россияне собирают подписи за привлечение к ответственности Голиковой, Скворцовой и Собянина). Эксперты прогнозируют на середину лета резкое обострение социально-экономической напряженности на фоне последствий коронавирусной пандемии, экономического кризиса и рухнувших цен на нефть.

Так, ученый-экономист Валентин Катасонов считает Россию не субъектом, а объектом мировой политики, находящимся под внешним управлением. Главным доказательством тому является наличие Центробанка РФ, который не подчиняется правительству. За 20 лет правления Путин ни разу не заходил на территорию власти подконтрольного американцам учреждения. А когда сделал это – получил «щелчок по носу». Экономист имеет в виду заявление Путина о кредитных каникулах, сделанное им в рамках поддержки населения и бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции. Из чего Катасонов делает вывод – в течение 20 лет в России было и остается временное правительство или временная колониальная администрация.

Доктор экономических наук Михаил Делягин: «Обнулился не Путин, а вся внутриполитическая система». Эксперт прогнозирует начало волнений на конец мая. Связывает их с Рамаданом, который продлится до 23 мая, а далее диаспоры перестанут контролировать «паству». Когда население страны начнет «волноваться», либералы, по его мнению, устроят государственный переворот. Делягин предполагает, что эта политическая прослойка уже в поисках нового вожака, чтобы присягнуть ему на верность. При этом российские спецслужбы обвинил в «импотенции».

Доктор исторических наук, профессор Валерий Соловей также прогнозирует реализацию сценария свержения Владимира Путина (один из таких сценариев публиковался на Южном Федеральном). Профессор считает, что в данный момент мы наблюдаем горячую фазу отлучения президента от власти. Однако эксперт уделяет большое внимание причинам нефтяного кризиса. По имеющимся у него данным, разлад между Саудовской Аравией и Россией произошел из-за истории с убитым в Стамбуле саудовским журналистом Хашогги. Бен Сальман узнал, что за приданием гласности убийства представителя СМИ стоит Москва, заявил Соловей. Кроме того, разногласия между Путиным и кронпринцем носят личностный характер, а их официальное общение происходит через Катар. Когда Новак хлопнул дверью на заседании ОПЕК+, Бен Сальман передал Москве следующее послание – если русские не снизят добычу нефти, то Саудовская Аравия лишит Россию нефтяных рынков в Европе.

Российский экономист-аналитик Михаил Хазин заявляет о намеренной демонстрации Путиным убогой деятельности правительства. По мнению эксперта, президент решился на, условно говоря, «развод» с правительством в том его виде, каким оно сложилось. Свою позицию Хазин объяснил на примере развода мужа (Путина) и жены (кабмина), где муж делает все, чтобы жена сама поняла, какая она не эффективная и не функциональная. Все указывает на то, что этот разлад в паре созрел – помощь до народа не доходит, бизнес никакой поддержки не получает. Хазин полагает, что в скором времени сработает триггер, и не исключает, что случится такое может прямо 9 Мая, во время обращения к народу с трибуны. Эксперт считает, что Путин психологически готовит себя к такому.

Максим Шевченко - известный журналист и публицист, сам прошел через систему здравоохранения, переболев пневмонией в апреле. Отечественная медицина не готова противостоять вирусу, подобному COVID-19. Власть открыто перекладывает ответственность на регионы, уходя от ответственности за происходящее, считает Шевченко. Он вспомнил интервью главы Роспотребнадзора Анны Поповой Владимиру Познеру 23 марта. Чиновница утверждала, что карантинные меры России не потребуются и за ее заявлением стоит лишь одно - желание провести во что бы то ни стало выборы по “обнулению” - поправкам в Конституцию, инициированным президентом Владимиром Путиным, заявил журналист.

В отличие от критического настроения левоконов официальный представитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России Александр Мясников призывает не возмущаться а дает советы несовместимые со статусом «Заслуженного врача города Москвы». Известный теледоктор славится своими провластными взглядами по поводу готовности отечественной медицины противостоять угрозе пандемии коронавирусной инфекции. Лицо оперативного штаба обратилось к россиянам со следующей формулировкой: