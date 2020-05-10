Казахстан своей добыче нефти не указ

Алексей Вольцев

В мае и июне Казахстан должен сократить в рамках сделки ОПЕК+ добычу нефти на 390 тыс. баррелей в сутки — до 1,3 млн баррелей. Однако властям страны это будет сделать крайне сложно.

Министр энергетики Казахстана объявил на прошлой неделе о том, что страна начинает сокращение добычи и основной удар придется на крупнейшие месторождения, операторами которых являются западные компании. Две трети добычи нефти в Казахстане обеспечивают совместные предприятия «Тенгизшевройл» во главе с Chevron и «Северо-Каспийский проект» по разработке месторождения Кашаган, в который входят, например, ExxonMobil и Total.

И они, судя по данным Energy Intelligence, не собираются снижать производство. Как сообщает издание, пересмотренная программа загрузки терминала «Каспийского трубопроводного консорциума» около Новороссийска, куда поступает вся нефть с Тенгиза и Кашагана, показывает, что оба месторождения по-прежнему работают на пике возможностей и в мае будут поставлять 1,05 млн баррелей в сутки.

«Это не выглядит, как будто что-то вообще изменилось. Они по-прежнему добывают изо всех сил», — сказал Energy Intelligence руководитель одной из европейских компаний, которая покупает казахскую нефть более 20 лет. Ни компания «Тенгизшевройл», ни «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» (NCOC) даже не намекнули, что они собираются сокращаться, отмечает издание. Более того, у них могут возникнуть форс-мажорные обстоятельства из-за логистики.

«Тенгизшевройлу» пришлось эвакуировать часть персонала из-за вспышки коронавируса в одном из вахтовых поселков. В результате строительные работы по расширению проекта остановились. У NCOC есть проблемы с безопасностью добычи. Кашаган является месторождением с высоким давлением и содержанием сероводорода. «Последнее, что они хотят сделать, так это консервировать скважины и подвергать риску весь проект», — сказал источник, который участвовал в проекте.

Для самих властей Казахстана препятствие в снижении добычи на месторождениях заключается в том, что есть контрактные обязательства, по которым оба проекта могут добывать и экспортировать столько нефти, сколько смогут.

«Без больших сокращений на Тенгизе и Кашагане Казахстан не сможет выполнить свои обязательства», — рассказал Energy Intelligence европейский подрядчик, который участвовал в обоих проектах.

Издание отмечает, что в Азербайджане может произойти похожая история. Баку сказал британской BP сократить добычу на месторождениях Азери-Чираг-Гюнешли на 76 тыс. баррелей в сутки, однако, как и в случае с Казахстаном, это не значит, что снижение производства произойдет.