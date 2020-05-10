Кинодайджест: кино о войне, геи в СССР и Средневековье

Вадим Карасев

Военные фильмы ко Дню Победы, новый проект Александра Роднянского, сериал по мотивам легенд о короле Артуре — рассказываем о главных новостях в мире кино.

1. Программа ко Дню Победы

Пусть коронавирус и отменил масштабные празднования 75-летия со дня Великой Победы на улицах городов, в интернете все запланированные мероприятия состоятся: сотни акций, приуроченных к празднику 9 Мая, пройдут на самых разных платформах.

Так, "ВКонтакте" запустит 14-часовой марафон советского кино о войне. В программе — "Судьба человека", "Восхождение", "Летят журавли", "Белый тигр", "Белорусский вокзал", "Иваново детство" и "Они сражались за Родину".

Трансляция начнется 9 мая в 9:00 по московскому времени в сообществе "Официальные страницы". Конечно, посмотреть эти картины можно и на других ресурсах в любое время, но этот марафон — отличная возможность пересмотреть классику или восполнить пробелы: все уже собрано в одном месте.





"Иди и смотри"

Свою кинопрограмму подготовила и сеть кинотеатров "Каро", которая на время закрытия кинотеатров работает в онлайн-режиме: цикл военных фильмов, ставших, по мнению кураторов, знаковыми. Каждый показ предваряет обращение куратора программы Максима Горбова, в котором он подробно рассказывает о картине.

9 мая покажут "Кукушку" Александра Рогожкина, 10 мая — "Чтеца" Стивена Долдри, а 11 мая — культовую ленту Элема Климова "Иди и смотри".

Показы пройдут на платформе КАРОАрт.LIVE, расписание можно посмотреть здесь.





"Кукушка"

Многие онлайн-кинотеатры также приготовили особую программу ко Дню Победы — ищите подробности на сайтах любимых видеосервисов. Большинство будут транслировать и онлайн-акцию "Бессмертный полк": поскольку в традиционном формате шествие в этом году по понятным причинам состояться не смогло, его заменили виртуальным.

Чтобы принять участие в акции, нужно заполнить форму с информацией и добавить фото родственника-ветерана и свое на сайте или в соцсетях "Бессмертного полка". Онлайн-шествие будет транслироваться на медиаэкранах по всей стране, в метро, в онлайн-кинотеатрах и в соцсетях.

Все подробности здесь.

2. Николас Кейдж — "король тигров"

Которую неделю не утихает ажиотаж вокруг многосерийной документалки Netflix "Король тигров: убийство, хаос и безумие" (Tiger King: Murder, Mayhem and Madness) о противостоянии владельца частного зоопарка и зоозащитницы с сомнительным прошлым — слишком противоречивой получилась сама история, а герои — нарочно не придумаешь. Голливуд тут как тут: по мотивам снимают уже художественный сериал с Николасом Кейджем в главной роли, который также станет сопродюсером проекта.





Николас Кейдж/Джо Экзотик

Актер сыграет Джо Экзотика — бывшего владельца частного зоопарка с тиграми, львами и другими экзотическими животными, сейчас отбывающего тюремный срок за попытку заказного убийства и жестокое обращение с животными. Персонаж Кейджу достался колоритный: открытый гей, практикующий полигамию, кантри-певец, YouTube-блогер, бывший кандидат в губернаторы и президенты США, любитель наркотиков, оружия и безумных нарядов — "гей-реднек с пушкой", как он сам себя называет.

В основу сценария ляжет статья "Джо Экзотик: мрачное путешествие в мир обезумевшего мужчины", опубликованная в Texas Montly, но сериал наверняка будет перекликаться и с проектом Netflix, по которому в США буквально сходят с ума.

Всего будет восемь серий, шоураннером выступит Дэн Лагана ("Американский вандал"), дата премьеры пока неизвестна. Для Николаса Кейджа это первый телевизионный проект.





Джо Экзотик

3. Трейлер фильма по мотивам жизни Пита Дэвидсона (и никакой Кейт Бекинсейл)

В сети появился первый трейлер фильма "Король Стейтен-Айленда" (The King of Staten Island), частично основанной на драматической биографии 26-летнего комика Пита Дэвидсона, бывшего бойфренда Арианы Гранде, Кейт Бекинсейл, Маргарет Куэлли и Кайи Гербер. Однако картина будет посвящена не любовным похождениям, а непростому детству и становлению как творческой единицы: отец Дэвидсона был пожарным и погиб, спасая людей во время терактов 11 сентября 2001 года, что определило дальнейшую судьбу Пита.





Пит Дэвидсон в фильме "Король Стейтен-Айленда"

В центре сюжета — молодой и безалаберный Скотт, который живет с мамой и целыми днями зависает с друзьями, покуривая травку и развлекаясь. Он все еще не может смириться со смертью отца и предпочитает не думать о будущем. Новый роман матери застает его врасплох и заставляет переосмыслить всю свою жизнь.

Роль Скотта сыграл сам Пит Дэвидсон, он же выступил соавтором сценария. Также в картине снялись Мариса Томей, Стив Бушеми, Мод Апатоу, Памела Адлон и другие. Режиссером стал Джадд Апатоу, известный по фильмам "Сорокалетний девственник", "Немножко беременна", "Девушка без комплексов". Фильм выйдет 12 июня на онлайн-платформах.





4. Удивительные приключения геев в СССР — об этом новый фильм Александра Роднянского

Президент фестиваля "Кинотавр" и продюсер Александр Роднянский рассказал о новом проекте, над которым сейчас работает его студия. История удивительная для российского кинематографа, учитывая законы: новый фильм под названием "Красная радуга" будет посвящен приключениям геев-иностранцев в СССР. И картина эта основана на реальных событиях. Вот как описывает сюжет сам Роднянский в инстаграме:

Речь идет об удивительном эпизоде советской истории, когда в 1978 году секретарь ЦК КПСС Иван Капитонов, находившийся с официальным визитом в ФРГ, случайно принял за коммунистов зажигательно выступавших на митинге молодых людей и пригласил в СССР группу немецких гей-активистов. В 1978 году в СССР существовала строгая статья уголовного кодекса "мужеложество", которая предусматривала тюремное заключение до пяти лет... И вот в этих обстоятельствах в Москву прилетает гей-делегация: двое юношей из Германии, девушка из Лондона и бульдог (тоже английский). "Красная радуга" — история их приключений в столице СССР, в которой "делегация" провела целых десять дней.





Александр Роднянский

Права на историю продюсерский центр приобрел у самих участников делегации и сопровождавшей их переводчицы, но кто это люди — неизвестно. Зато ясно, что в фильме будет полно курьезных ситуаций, ведь "нельзя было допустить, чтобы высокому начальству стало известно о досадной ошибке товарища Капитонова". Но при всем при этом заранее записывать картину в "комедию положений" не стоит:

Меня привлекает возможность рассказать вполне серьезную историю языком, понятным самой широкой аудитории. "Красная радуга" — это разговор о нетерпимости к "другим". Людям отличных от нас убеждений, религии, расы или сексуальной ориентации,

— объясняет Роднянский, известный как продюсер авторского кино: именно он работал с Андреем Звягинцевым над его знаменитыми фильмами "Елена", "Левиафан", "Нелюбовь" и продюсировал нашумевшую "Дылду" Кантемира Балагова.

Сценарий фильма напишет известный британский автор, "причастный к созданию нескольких значимых сериалов", имя которого Роднянский пока держит в секрете. Другие подробности проекта пока также неизвестны, но рейтинг ожидания у него уже все равно очень высокий.

5. Новые кадры фэнтези-сериала "Проклятая" по мотивам легенд про короля Артура

Владычица Озера, Озерная дева, Леди Озера, Нимуэ – как только не называли в историях артуровского цикла женщину, сыгравшую судьбоносную роль в жизни короля Артура. Считается, что это она вырастила Ланселота, погубила Мерлина, подарила Артуру легендарный меч Эскалибур и проводила короля в последний путь на остров Авалон. Но, конечно, в легендах первая скрипка — у самого короля Артура и его преданных рыцарей, а не у женщин, творивших вместе с ними историю. Время переписать старую сказку, что и делают в сериале "Проклятая" (Cursed), новые кадры которого на днях появились в сети.





"Проклятая"

Центральным персонажем на этот раз стала та самая Владычица Озера. Основанный на одноименном графическом романе Фрэнка Миллера и Тома Уилера, сериал рассказывает историю становления героини и показывает события ее юности, разворачивающиеся в условном Средневековье. Потеряв мать, Нимуэ знакомится с молодым воином Артуром: тот ищет Мерлина, чтобы передать ему древний меч. Девушка отправляется на поиски вместе с ним и проявляет в ходе этого путешествия чудеса отваги и смекалки, а также помогает организовать сопротивление против беззакония.

В главной роли — звезда сериала "13 причин почему" Кэтрин Лэнгфорд. Премьера ориентировочно состоится уже в июле.





6. Первый трейлер фильма "Блокадный Ленинград"

Вышел первый трейлер фильма "Блокадный Ленинград" режиссера Андрея Зайцева (это он снял трогательный фильм о подростковой любви "14+", прошедший, к сожалению, практически незаметно). Картина, снятая по мотивам произведений Ольги Берггольц и Даниила Гранина, а также по воспоминаниям блокадников и их дневникам, рассказывает о первой блокадной зиме — самой тяжелой.





Ленинград, февраль 1942 года. Молодая женщина Ольга идет пешком через весь город к своему отцу. Она только что похоронила мужа и уверена, что скоро и сама умрет от голода — и хочет в последний раз увидеть своего папу и проститься с ним. На пути она встречает множество разных людей и попадает в сложные ситуации — эта блокадная одиссея показывает, что переживал блокадный Ленинград в эту страшную зиму.

В ролях снялись Ольга Озоллапиня, Сергей Дрейден, Полина Филоненко, Андрей Шибаршин, Дарья Румянцева и многие другие. В прокат фильм выйдет 27 января 2021 года.



