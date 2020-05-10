Китай уличили в усилении военной мощи во время пандемии коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Zhu Zheng / Xinhua / AP

Китай решил воспользоваться всемирной борьбой с коронавирусом, чтобы продемонстрировать военную мощь и выдвинуть притязания на землю и нефтяные месторождения в Южно-Китайском море. Об этом сообщает Daily Mail.

По мнению экспертов, Китай планирует милитализировать спорные острова и рифы, введя в эксплуатацию нефтяные и минеральные месторождения и построив в районе ядерные реакторы.

Спутниковые снимки показывают, что страна во время пандемии уже превратила часть территорий в свои базы: на рифах Суби, Беда и Огненный Крест появилась военная инфраструктура, а на острове Вуди — аэродром, оборудованный ракетами, истребителями и радиолокационными системами.

Действия Китая вызвали быструю реакцию со стороны президента США Дональда Трампа, который отправил в регион три военных корабля. Министр обороны Китая генерал Вэй Фэнхэ заявил, что в случае конфликта с Америкой его страна будет «воевать любой ценой».

Ранее сообщалось, что Китай уличили в присвоении оспариваемых им территорий во время пандемии коронавируса. На обновленных картах сервиса Map World видно, что в состав страны «добавилась» часть индийского штата Аруначал-Прадеш. Кроме того, 19 апреля на Парасельских островах и архипелаге Спратли (Сиша и Наньша по-китайски) появились два новых административных округа, которые будут входить в город Саньша провинции Хайнань, созданный китайским правительством в 2012 году для обоснования своих претензий на спорные острова.

Острова в Южно-Китайском море являются предметом территориального спора между Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами, Брунеем и Вьетнамом. Наиболее напряженной является ситуация вокруг рифа Скарборо и архипелага Спратли, который, как считается, богат нефтью и газом. Через акваторию Южно-Китайского моря проходит примерно 40 процентов трафика мировой торговли и перевозится до 80 процентов объемов китайского импорта нефти и газа.