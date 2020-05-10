Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило четыре миллиона человек

Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило четыре миллиона человек

Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило четыре миллиона человекФото: Илья Питалев / РИА Новости

Общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило четыре миллиона человек — показатель удвоился менее чем за месяц. Об этом свидетельствуют данные ТАСС, основанные на официальных заявлениях властей и экспертов.

Отмечается, что всего в мире инфицированы 4 000 680 человек. Смертность среди носителей составила 6,92 процента — скончались 276 765 человек. Агентство подчеркнуло, что темпы распространения вируса замедляются: для роста количества зараженных с одного до двух миллионов потребовалось 13 дней, а с двух миллионов до четырех — 26 дней.

Россия по количеству инфицированных находится на пятом месте. Всего по стране зарегистрировано 198 676 случаев заражения, 1827 из которых окончились летальным исходом. При этом 31 916 пациентов с подтвержденным COVID-2019 вылечились и были выписаны из больниц.

Ранее сообщалось, что коэффициент распространения вируса в России достиг минимума за весь период эпидемии. По данным на 9 мая, он составляет 1,06. Этот показатель означает среднее количество людей, которых заражает один носитель COVID-2019.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Одна против полиции: вдова разбившегося баскетболиста Коби Брайанта судится из-за спекуляций снимками с места крушения
Одна против полиции: вдова разбившегося баскетболиста Коби Брайанта
Помпео в годовщину выхода США из СВПД сравнил иранские власти с нацистами
Помпео в годовщину выхода США из СВПД сравнил иранские власти с
Германия воспротивилась спасению Европы от кризиса
Германия воспротивилась спасению Европы от кризиса
Результат должен быть. Зеленский поделился ожиданиями от Саакашвили
Результат должен быть. Зеленский поделился ожиданиями от Саакашвили
Медики России записали коллективное поздравление ветеранам
Медики России записали коллективное поздравление ветеранам
Сандра Баллок появилась в эфире онлайн-шоу с дочерью Лайлой
Сандра Баллок появилась в эфире онлайн-шоу с дочерью Лайлой
Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило четыре миллиона человек
Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило четыре
В Facebook объяснили удаление фотографии со Знаменем Победы над Рейхстагом
В Facebook объяснили удаление фотографии со Знаменем Победы над
В Петербурге продлили режим самоизоляции и обязали жителей носить маски
В Петербурге продлили режим самоизоляции и обязали жителей носить
«Фашисты не будут топтать нашу землю» — День Победы в Донецке
«Фашисты не будут топтать нашу землю» — День Победы в Донецке
В России стартовала акция "Свет Победы"
В России стартовала акция "Свет Победы"
Пожар в больнице с зараженными Covid-19 ликвидирован в Москве
Пожар в больнице с зараженными Covid-19 ликвидирован в Москве

Топ на сегодня

Путин и Конте отметили важность взаимодействия в международных делах
Путин и Конте отметили важность взаимодействия в международных делах
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Ким Чен Ын поздравил Россию с 75-летием Победы
Ким Чен Ын поздравил Россию с 75-летием Победы
Религия и традиции: может ли православный человек ходить в католическую церковь?
Религия и традиции: может ли православный человек ходить
Ученый назвал способы дезинфекции масок
Ученый назвал способы дезинфекции масок

Еще по теме

Число заражённых коронавирусом в мире превысило 3,3 миллиона человек
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 1,6 миллионов человек
ВОЗ: число случаев COVID-19 в мире превысило 3,2 млн
В Германии впервые число вылечившихся от коронавируса превысило число зараженных