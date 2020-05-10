Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило четыре миллиона человек

Вадим Карасев

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило четыре миллиона человек — показатель удвоился менее чем за месяц. Об этом свидетельствуют данные ТАСС, основанные на официальных заявлениях властей и экспертов.

Отмечается, что всего в мире инфицированы 4 000 680 человек. Смертность среди носителей составила 6,92 процента — скончались 276 765 человек. Агентство подчеркнуло, что темпы распространения вируса замедляются: для роста количества зараженных с одного до двух миллионов потребовалось 13 дней, а с двух миллионов до четырех — 26 дней.

Россия по количеству инфицированных находится на пятом месте. Всего по стране зарегистрировано 198 676 случаев заражения, 1827 из которых окончились летальным исходом. При этом 31 916 пациентов с подтвержденным COVID-2019 вылечились и были выписаны из больниц.

Ранее сообщалось, что коэффициент распространения вируса в России достиг минимума за весь период эпидемии. По данным на 9 мая, он составляет 1,06. Этот показатель означает среднее количество людей, которых заражает один носитель COVID-2019.