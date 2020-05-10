Ксения Собчак, Баста, Марианна Максимовская и другие звезды посетили онлайн-премьеру фильма "Дау. Смелые люди"
Как оказалось, пандемия коронавируса — не помеха для светской жизни. На днях знаменитости уже посетили два благотворительных мероприятия, проведенных фондами "Обнаженные сердца" и "Друзья", теперь же пришло время для кинопремьеры. Представить свой новый фильм "Дау. Смелые люди" в онлайн-формате решились режиссеры Илья Хржановский и Алексей Слюсарчук.
Гостями Zoom-конференции стали Баста (Василий Вакуленко) с супругой, Марианна Максимовская, Екатерина Одинцова с дочерью Диной, Наталья Меркулова и Алексей Чупов, Анна Чурина, Ксения Чилингарова, Яна Расковалова, Рената Пиотровски и не только.
Посмотрев фильм, знаменитости подключились к общему чату, чтобы обсудить увиденное. Ведущими вечера выступили Ксения Собчак и Михаил Зыгарь.
Не обошлось этим вечером и без традиционного фотоколла — осуществила фотосъемку гостей через Facetime фотограф Ярославна Чернова.
"Дау. Смелые люди" — это уже шестой фильм из проекта режиссера Ильи Хржановского "Дау", который рассказывает о жизни Льва Ландау — советского физика, лауреата Нобелевской, Ленинской и трех Сталинских премий.
Всего "Дау" включает в себя 14 смонтированных картин разной продолжительности. Их показ начался с 24 апреля этого года, каждый раз премьера проходит на официальном сайте проекта.