Ксения Собчак, Баста, Марианна Максимовская и другие звезды посетили онлайн-премьеру фильма "Дау. Смелые люди"

Вадим Карасев

Как оказалось, пандемия коронавируса — не помеха для светской жизни. На днях знаменитости уже посетили два благотворительных мероприятия, проведенных фондами "Обнаженные сердца" и "Друзья", теперь же пришло время для кинопремьеры. Представить свой новый фильм "Дау. Смелые люди" в онлайн-формате решились режиссеры Илья Хржановский и Алексей Слюсарчук.





Гостями Zoom-конференции стали Баста (Василий Вакуленко) с супругой, Марианна Максимовская, Екатерина Одинцова с дочерью Диной, Наталья Меркулова и Алексей Чупов, Анна Чурина, Ксения Чилингарова, Яна Расковалова, Рената Пиотровски и не только.

Посмотрев фильм, знаменитости подключились к общему чату, чтобы обсудить увиденное. Ведущими вечера выступили Ксения Собчак и Михаил Зыгарь.





Не обошлось этим вечером и без традиционного фотоколла — осуществила фотосъемку гостей через Facetime фотограф Ярославна Чернова.





Ксения Собчак





Марианна Максимовская





Яна Расковалова





Екатерина Одинцова с дочерью Диной





Анна Чурина





Рената Пиотровски





Михаил Зыгарь





Ксения Чилингарова





Наталья Меркулова





Алексей Чупов





Катя Добрякова





Евгения Линович





Юлия Прудько





Наталья Бардо





Алла Акперова





Анастасия Меськова





Оксана Бондаренко





Юлия Акимова





Михаил Башкатов





Илья Хржановский

"Дау. Смелые люди" — это уже шестой фильм из проекта режиссера Ильи Хржановского "Дау", который рассказывает о жизни Льва Ландау — советского физика, лауреата Нобелевской, Ленинской и трех Сталинских премий.

Всего "Дау" включает в себя 14 смонтированных картин разной продолжительности. Их показ начался с 24 апреля этого года, каждый раз премьера проходит на официальном сайте проекта.