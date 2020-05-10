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Лечить украинцев от всех болезней будут по отечественным протоколам

Лечить украинцев от всех болезней будут по отечественным протоколам
Лечить от всех болезней в Украине будут по отечественным протоколам. Минздрав уже разрабатывает соответствующие стандарты. Всего разработали 120 протоколов, осталось 2,5 тысячи.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет ТСН.

"У нас будут украинские стандарты оказания медицинской помощи, и у нас будут украинские клинические рекомендации, протоколы. Название уже не важно. Это именно то, по чем мы будем лечиться, и которые будут использовать украинские врачи. Каким образом составляются эти протоколы? Берутся протоколы разных стран, лучших стран в той или иной области, в каждой отрасли, направлении медицины есть страны, которые более продвинутые. И потом они адаптируются уже для украинских реалий", – пояснил Степанов.

Он напомнил, что протокол – это стандарт лечения; то, каким образом лечить болезнь в зависимости от ее состояния, течения. Это то, что нужно врачу для того, чтобы он мог нормально и квалифицированно лечить.
"Эти протоколы – типа нашего стандарта лечения коронавирусной болезни COVID-19, о котором уже все знают, он есть у нас на сайте", – сказал Степанов.

По его словам, такие протоколы будут для каждой болезни.

"На сегодня у нас есть 120 таких обновленных, актуализированных протоколов украинских. Нет – двух с половиной тысяч. Чтобы мы с вами представляли, что у нас происходит. Потому что они были просто отменены. Некоторые стандарты были, например, финские протоколы. Мне не понятно, почему финские", – подчеркнул глава Минздрава.

Он также заявил, что протоколы должны быть адаптированы под украинские реалии, а заниматься ими должны врачи.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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