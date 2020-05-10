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Лидер сербской оппозиции призвал граждан к неповиновению

Лидер сербской оппозиции призвал граждан к неповиновению

Бошко Обрадович, одиозный сербский оппозиционер, возглавляющий движение «Двери», подтвердил, что его партия не будет принимать участие в парламентских выборах 21 июня и продолжит бойкот, сообщает «Блиц».

Обрадович заявил, что по-прежнему готов перейти к активному бойкоту выборов и к «партизанским акциям» борьбы с властью.

«Я готов к активному бойкоту, а он подразумевает все виды партизанских акций против власти, которые мы демонстрировали все предыдущие дни: гражданское неповиновение, указание на нарушение прав, протестные проезды по городу на автомобилях… Постинги в Твиттере — это не то. Я имею в виду и себя, я сам активный пользователь Твиттера, но хочу „соскочить“ с него и выйти на улицу», — заявил лидер «Дверей».

Напомним, что 8 мая Бошко Обрадович устроил потасовку у входа в Народную скупщину Сербии, пытаясь помешать депутатам правящей коалиции и министру здравоохранения Сербии Златибору Лончару попасть на заседание. В ходе нападения соратники Обрадовича порвали пиджак депутату правящей партии Сербской прогрессивной Марияну Ристичевичу. Впоследствии полиция задержала 15 человек из окружения Обрадовича.

Скандальный политик также заявил, что пытается всеми силами убедить окончательно расколовшуюся по вопросу участия в выборах оппозицию сохранять единство и продолжить бойкот.

Кирилл Борщев

# Политика
По материалам: eadaily.com

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