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Лиза Кудроу поделилась редким фото сына Джулиана в честь его дня рождения

Лиза Кудроу поделилась редким фото сына Джулиана в честь его дня рождения

56-летняя Лиза Кудроу нечасто публикует в инстаграме семейные снимки, однако сегодня ее сын Джулиан отмечает день рождения, и в честь этого события актриса сделала исключение. Звезда сериала "Друзья" поделилась фотографией 22-летнего именинника. Из-за коронавируса торжество прошло в домашнем режиме... и в медицинских масках. 


Лиза Кудроу с сыном и подругой

На фото Джулиан позирует с Лизой и ее подругой Шерил Кентер-Валеселлой. Все они сидят за обеденным столом в доме семьи в Беверли-Хиллз.

С днем ​​рождения, мой любимый сын!

— написала актриса и рассказала, что сама испекла сыну торт со вкусом Snickerdoodle (популярное в Америке шоколадное печенье).

Лиза воспитывает Джулиана вместе с мужем Майклом Стерном. Звезда снималась в сериале "Друзья" беременной, поэтому сценаристам и пришлось придумывать сюжетный поворот с суррогатным материнством: ее героиня Фиби по сюжету вынашивала тройню для своего брата Фрэнка и его жены Элис.


Во время интервью с Джимми Киммелом Кудроу рассказала, что ее сын поступил в колледж.

У него все отлично. У меня все хорошо. Я счастлива, что наш сын взрослый и самостоятельный,

— отметила она.


Лиза Кудроу с мужем

Когда самоизоляция закончится, Лиза и ее коллеги по "Друзьям" продолжат съемки в долгожданном новом эпизоде культового сериала. О воссоединении было объявлено в марте.


Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Мэтт Леблан, Дэвид Швиммер и Дженнифер Энистон
Посмотреть полностью: http://www.spletnik.ru/culture/media/96221-dzhennifer-eniston-nostalgiruet-po-serialu-druzya-v-sotcsetyakh-video.html
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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