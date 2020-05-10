Лунный день сегодня 10 мая 2020 года

Вадим Карасев

Каждый лунный день приносит новые испытания и шансы на успех. Сегодня Луна во многом поможет создать задел на будущее, чтобы следующая неделя стала намного удачнее предыдущей.

Лучшее сражение — то, которое не происходит. Сегодня многим стоит впомнить этот афоризм, так как Луна в Стрельце создаст много предпосылок для сражений. Буквально все вокруг будет взывать к нашей смелости, справедливости и импульсивности. Однако лучшие дивиденды принесет умение держать себя в руках и уклонение от схватки.

Фаза Луны: 18 лунный день. Сегодня убывающая Луна в Стрельце поможет взглянуть на вещи шире, снимет страх, инертность и зацикленность на проблемах, даст настроение для инициативы и экспериментов. Хорошо попробовать новые схемы, но при этом учесть прошлые ошибки.

Магнитные бури: нас ждет спокойный день без угрозы магнитной бури.

Благоприятные дела 10 мая:

контроль эмоций и поступков;поиск нужных людей, вещей и обстоятельств;интеллектуальная и творческая работа;решительность и амбициозность;духовные практики, самопознание.

Опасности и риски сегодня:

Домашние дела при Луне в Стрельце

обсуждение планов с посторонними;провокационное поведение, поиск конфликтов;громкие, обидные высказывание;подавление чужой воли, манипуляции;внутреннее разногласия.

В воскресенье действует правило: не перетруждать себя и почаще обращаться к стихии Огня. Готовьте, окуривайте помещение, очищайте энергетику огнем. Свободное время используйте на пользу себе и домашним: разберите то, до чего долго не доходили руки, почините мебель, устраните бардак в кладовых.

Работа и деньги в воскресенье

Сегодня желательно привести в порядок документы и уладить дела, получившие развитие в начале недели. Большую помощь могут оказать брачные партнеры и близкие друзья. В рабочих моментах важно помнить, что дипломатия сегодня может даваться с трудом, поэтому рекомендуется соблюдать субординацию и избегать острых конфликтов. Финансовое положение 10 мая будет стабильным, а некоторым счастливчикам посчастливится найти серьезную вакансию со стабильным доходом.

Внешний вид по лунному календарю

Встретить воскресный день нужно правильно: сочетание классики и романтики 10 мая придаст большей уверенности в себе. Обыденные и неприметные вещи желательно оставить на полках, отдав предпочтение броским, огненным цветам, вещам с акцентом на фигуре, золотым украшениям.

Любовь и отношения сегодня

В любовных отношениях Стрелец усилит обаяние, подарит чувство счастья и веры в лучшее. День поможет найти новых важных людей, обратить на себя внимание противоположного пола, получить множество комплиментов. Однако астрологи предупреждают об опасностях: высок риск конфликтов, разногласий, упреков, недомолвок. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают использовать все известные способы сохранения нежных чувств. Свободным людям желательно настроиться на дружеский лад и не торопиться с клятвами верности.

Настроение и здоровье 10 мая

Настроению будут угрожать обеспокоенность проблемами и неправильное отношение к людям. Чтобы сегодня сохранить положительный настрой, нужно забыть о трудностях, поддерживать внутреннюю легкость и оптимизм. Главная задача сегодня — стряхнуть с себя пессимизм и активно включиться в дела.

Частые перепады настроения могут ослабить чувствительный организм. Астрологи советуют позаботиться о себе: включить в рацион больше продуктов, богатых витаминами, свежего воздуха и легких физических упражнений. А медитативные практики помогут снять стресс и нормализовать настроение.