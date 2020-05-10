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Львовская область отказалась смягчать карантин с 11 мая: что происходит

Львовская область отказалась смягчать карантин с 11 мая: что происходит

Львовская областная комиссия по чрезвычайным ситуациям отказалась от ослабления карантинных ограничений на территории региона с 11 мая 2020 года. В связи с продолжающимся ростом количества инфицированных жителей области жесткий карантин будет действовать в области до 15 мая включительно.

«Все смягчения, которые должны происходить с 11 мая, начнутся с 15 мая. Такое решение мы приняли с учетом ростом количества больных», — заявил в интервью ZAXID.NET заместитель главы Львовской областной администрации Тарас Грень.

В то же время в самом Львове, по данным издания, карантин ослабят все-таки с 11 мая.

Напомним, по данным на 10:00 10 мая во Львовской области коронавирусом было инфицировано 753 человека, 19 жителей региона скончались. В конце апреля стало известно, что одна из больных жительниц области заразила COVID-19 своего врача и нескольких медсестер. Она всего лишь «забыла» рассказать им о том, что недавно вернулась из-за границы.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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