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Масочный режим в Украине может завершиться до конца лета: в Минздраве назвали условие

Масочный режим в Украине может завершиться до конца лета: в Минздраве назвали условие
Масочный режим может завершиться до конца лета в случае снижения новых случаев COVID-19 в период карантина в Украине. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко .

По его словам, если число случаев будет идти к снижению, то масочный режим может завершиться до конца лета.
"Если число случаев будет идти к снижению, улучшаться, то, возможно, и не все лето мы будем ходить в масках, а достаточно быстро выйдем. Возможно, и детские садики откроем. Если будем видеть, что сезонность не влияет на распространение инфекции, тогда будет сложнее. Тогда будем балансировать на этих 350-500 случаев и маска станет с нами неотъемлемым другом до конца этого года", - сказал он.

Ляшко также подчеркнул, что следующий просмотр карантина состоится 22 мая.

"Пока будет карантин, до тех пор мы будем в масках, с антисептиками и социальной дистанцией. Другого выхода нет. Мы говорим о том, что у нас разрабатывается поэтапный план выхода из карантина. Мы уже сейчас смягчаем ограничения с 11 мая. Следующий этап пересмотра карантина - 22 мая. Будем смотреть развитие эпидситуации", - добавил он.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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