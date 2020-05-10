Медики России записали коллективное поздравление ветеранам

Вадим Карасев

Представители сферы здравоохранения и общественных организаций объединились для съемки видеопоздравления ветеранов с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Обращения записали министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, генеральный директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации Сергей Бойцов, директор Университетской клиники МГУ им. М. В. Ломоносова Армаис Камалов, врачи медицинских учреждений, волонтеры-медики, члены Российского общества молодых эндокринологов и студенты медицинских вузов.

Ранее игроки Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) высадили "Сад Памяти" в честь 75-летия Победы.