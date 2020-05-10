Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Медики России записали коллективное поздравление ветеранам

Медики России записали коллективное поздравление ветеранам

Представители сферы здравоохранения и общественных организаций объединились для съемки видеопоздравления ветеранов с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Обращения записали министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, генеральный директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации Сергей Бойцов, директор Университетской клиники МГУ им. М. В. Ломоносова Армаис Камалов, врачи медицинских учреждений, волонтеры-медики, члены Российского общества молодых эндокринологов и студенты медицинских вузов.

Ранее игроки Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) высадили "Сад Памяти" в честь 75-летия Победы.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Одна против полиции: вдова разбившегося баскетболиста Коби Брайанта судится из-за спекуляций снимками с места крушения
Одна против полиции: вдова разбившегося баскетболиста Коби Брайанта
Помпео в годовщину выхода США из СВПД сравнил иранские власти с нацистами
Помпео в годовщину выхода США из СВПД сравнил иранские власти с
Германия воспротивилась спасению Европы от кризиса
Германия воспротивилась спасению Европы от кризиса
Результат должен быть. Зеленский поделился ожиданиями от Саакашвили
Результат должен быть. Зеленский поделился ожиданиями от Саакашвили
Медики России записали коллективное поздравление ветеранам
Медики России записали коллективное поздравление ветеранам
Сандра Баллок появилась в эфире онлайн-шоу с дочерью Лайлой
Сандра Баллок появилась в эфире онлайн-шоу с дочерью Лайлой
Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило четыре миллиона человек
Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило четыре
В Facebook объяснили удаление фотографии со Знаменем Победы над Рейхстагом
В Facebook объяснили удаление фотографии со Знаменем Победы над
В Петербурге продлили режим самоизоляции и обязали жителей носить маски
В Петербурге продлили режим самоизоляции и обязали жителей носить
«Фашисты не будут топтать нашу землю» — День Победы в Донецке
«Фашисты не будут топтать нашу землю» — День Победы в Донецке
В России стартовала акция "Свет Победы"
В России стартовала акция "Свет Победы"
Пожар в больнице с зараженными Covid-19 ликвидирован в Москве
Пожар в больнице с зараженными Covid-19 ликвидирован в Москве

Топ на сегодня

Путин и Конте отметили важность взаимодействия в международных делах
Путин и Конте отметили важность взаимодействия в международных делах
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Ким Чен Ын поздравил Россию с 75-летием Победы
Ким Чен Ын поздравил Россию с 75-летием Победы
Религия и традиции: может ли православный человек ходить в католическую церковь?
Религия и традиции: может ли православный человек ходить
Ученый назвал способы дезинфекции масок
Ученый назвал способы дезинфекции масок

Еще по теме

Вышла в свет новая книга из серии «Медицинское музееведение и история медицины»
Мишустин поздравил ветеранов с 75-летием Великой Победы
Какова роль советских республик в Победе в Великой Отечественной войне?
Путин объявил 2020-ый Годом памяти и славы в 75-летия Победы