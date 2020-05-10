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Ментальный приворот: как влюбить в себя человека силой мысли

Ментальный приворот: как влюбить в себя человека силой мысли

Влюбить в себя одной силой мысли реально. С помощью ментального приворота можно привлечь человека крепко и надолго. Просто нужно знать определенные правила, и тогда все получится.

Ментальный приворот многие ассоциируют с черной магией, поэтому стараются не только обходить эти знания стороной, но даже не произносить вслух само название практики. По своей сути любая мысль материальна, а вот какой именно энергетикой наделять эту мысль — только наш выбор.


Сила мысли зависит от вложенного в нее желания. Как в любом деле, здесь нужно придерживаться определенных правил и постоянно практиковаться. Конечно, с первого раза у вас может многое не получиться, но не стоит расстраиваться. Чем больше труда вложено в дело, тем выше и лучше результат.

1. Наладьте контакт с человеком, которого хотите влюбить. Чтобы воздействовать на человека ментально, между вами должна установиться эмоциональная связь. Невозможно завладеть мыслями человека, если вы с ним не знакомы лично.

2. Контролируйте свои мысли. Ментальный приворот — вещь опасная, если ваши мысли заряжены негативом. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют поупражняться в позитивном мышлении. Для этого подумайте о счастливом исходе — встречах, поцелуях, свадьбе и совместной жизни с интересующим вас человеком. Но не переусердствуйте: постоянные мысли о будущем счастье могут превратиться в манию.

3. Найдите с человеком общие интересы. Даже если вы очень разные, всегда можно найти что-то общее. Область не имеет значения: это может быть хобби, спорт, работа, любовь к животным или садоводство. Точки соприкосновения помогут наладить энергетический контакт с объектом симпатии. Некоторые практики советуют использовать технику якоря: подарить небольшой сувенир, который человек будет использовать каждый день (блокнот, ручку или браслет). Подарок будет постоянно напоминать о вас и вызывать приятные эмоции.



4. Создайте мысленную модель отношений. Постарайтесь детально представить, как будут развиваться ваши отношения. Продумайте все до мелочей и в визуальном плане: во что вы будете одеты во время первого свидания, как будет выглядеть ваш партнер, какой у вас будет дом, на кого будут похожи дети. Помимо регулярного мысленного созидания, старайтесь узнавать человека и в реальной жизни.

5. Проведите ментальный приворот. Для начала необходимо очистить сознание, чтобы излучать позитивные и светлые частоты. Практики советуют выбрать несколько духовных методик и заниматься по ним каждый день в течение недели. Как только связь с Вселенной будет установлена, можно будет рассчитывать на ее помощь.

Расположитесь в удобном кресле или на полу. Визуализируйте образ любимого человека. После того как это получится, попытайтесь протянуть луч света по трем чакрам, которые расположены в зоне сердца, головы и живота. Начать стоит с сердечной чакры. Представьте, как по ней ваша любовь наполняет сердце возлюбленного или возлюбленной. То же самое нужно проделать с остальными чакрами. Передайте свою любовную энергию и постарайтесь получить отклик.

Важное условие приворота — полное отсутствие негатива. Если во время ритуала у вас резко испортилось настроение — лучше прекратить. Такое случается, когда человек уже влюблен, и чувства эти искренние. Вы вправе принять решение о том, следует ли продолжать привязку. Но при этом помните, что любое насилие на ментальном уровне может закончиться серьезными проблемами не только для жертвы, но и для исполнителя.

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По материалам: dailyhoro.ru

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