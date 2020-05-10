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Международные авиаперевозчики возвращаются в Украину: когда и куда будут летать

Международные авиаперевозчики возвращаются в Украину: когда и куда будут летать

Европейские авиакомпании начали готовиться к возобновлению рейсов в Украину. Как известно, последние несколько месяцев Украина держала закрытыми свои воздушные ворота, открывая их только ради эвакуационных рейсов с согражданами.

Так, Czech Airlines (Чехия) намерена возобновить рейсы 24 мая, лоукостер Wizz Аir (Венгрия) — после 23 мая, а гигант Lufthansa (Германия) — с 1 июня.

Так, на сайте венгерской авиакомпании Wizz Аir уже открыто бронирование билетов на рейсы из Киева (Жуляны), Запорожья, Львова, Одессы и Харькова.

Чешская компания с 24 мая намерена летать из Праги в Киев ежедневно, а в Одессу — трижды в неделю, а Lufthansa частоту полетов пока не разглашает.

Напомним, ранее в правительстве Украины заявили, что полноценного авиасообщения с другими странами до конца лета, скорее всего, не будет.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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