Михаил Ефремов пожаловался, что не может выпивать из-за самоизоляции

Влада Некрасова

Российские звезды уже больше месяца сидят на самоизоляции — многим из них это дается с большим трудом. Знаменитости жалуются на невозможность работать и встречаться с публикой. А вот Михаила Ефремова настигла другая проблема: ему приходится обходиться без алкоголя.

От карантина страдает актер Михаил Ефремов: он не только не может поехать на гастроли, но и перестал выпивать горячительные напитки в тех же количествах, что и раньше. Таким переменам в поведении удивляются даже члены его семьи.

«Иногда моя дочь разрешает мне кое-что, но все равно это меньше, чем раньше. Сейчас закрыты бары, пабы, а я не домашний алкоголик. Раньше можно было после репетиции или спектакля на час-полтора сходить и выпить, а потом прийти домой, где все уже спят. Сейчас же я дома с детьми, больше ответственности за все», — заявил Ефремов.

Ранее актер в интервью Юрию Дудю признавался, что у него нет проблем со спиртными напитками. «Я не алкоголик, а жизнерадостный пьяница», — с улыбкой говорил Михаил Олегович. По словам одного из участников проекта «Гражданин поэт», слухи про его загулы сильно преувеличены, хотя он никогда не скрывал, что любить выпить.

«Я выпиваю, но не сильно. Все дело в том, что работы много, а работать в состоянии опьянения — это неправильно. У меня бывали случаи, когда из-за алкоголя я опаздывал куда-то или пропускал встречи, и это, конечно, отвратительно. Я не пью запоями, потому что мне уже на третий день становится плохо. Это же отрава», — рассказал Ефремов.

Из-за пагубной привычки Михаил Ефремов нередко попадает в скандальные ситуации. Например, он устраивал дебоши в самолетах, а также спорил с московскими сотрудниками полиции, отбирая у них громкоговорители. Кроме того, неприятный случай произошел во время спектакля «Современника» в Самаре, когда звезда вступил в спор со зрителем и нецензурно выругался — правда, после этого актер доказывал, что бы абсолютно трезв.

Фото: Legion-Media