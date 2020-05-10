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Михаил Ефремов заявил о невозможности пить как раньше

Михаил Ефремов заявил о невозможности пить как раньшеМихаил ЕфремовФото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Заслуженный артист России Михаил Ефремов рассказал, что сейчас не может употреблять спиртное. Его слова приводит «Коммерсантъ».

«Сейчас закрыты бары, пабы, а я не домашний алкоголик», — признался актер.

По словам Ефремова, если раньше можно было куда-то сходить на час-полтора и выпить, а потом прийти домой, где все уже спят, то сейчас он дома с детьми. В то же время иногда дочь разрешает ему «кое-что, но все равно это меньше, чем раньше», заявил артист.

В марте сообщалось, что Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, не пустили на борт самолета в аэропорту Санкт-Петербурга. Его супруга Софья Кругликова позднее заявила, что это актерский талант ее мужа заставил всех поверить, что он пьян.

С апреля по всей России из-за ограничений, введенных для сдерживания распространения коронавируса, закрыты рестораны, бары, пабы и прочие увеселительные заведения.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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