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Мила Йовович прочитала «Муху-Цокотуху» на русском языке

Мила Йовович прочитала «Муху-Цокотуху» на русском языке

Известная голливудская актриса Мила Йовович прочитала детскую книгу «Муха-Цокотуха» на русском языке в рамках акции «Сказки на дому».

Соответствующая видеозапись опубликована на ее странице в Instagram. Ее актриса сопроводила пояснением, в котором сообщила, что акция «Сказки на дому» была запущена специально для детей, которые сидят на карантине.

Также она добавила, «что Муха-Цокотуха» — одна из ее любимых книжек из детства. Актриса сообщила, что в ее планы входит записать несколько любимых песен на русском языке.

«Я собираюсь записать несколько моих любимых песен на русском языке, а затем попробую написать несколько сказок на английском и для детей постарше», — заключила Мила Йовович.

Проект «Сказки на дому» запустил известный российский музыкант Василий Зоркий. В нем уже поучаствовали Михаил Шац, Данила Козловский, Александр Робак и многие другие актеры и музыканты.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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