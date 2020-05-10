Минпросвещения назвало условия проведения ЕГЭ на фоне COVID-19

Вадим Карасев

Министерство просвещения сообщило, что никаких решений о переносе Единого государственного экзамена пока не принималось. Датой проведения ЕГЭ остается 8 июня.

В интервью радио "Комсомольская правда" замминистра Дмитрий Глушко пояснил, что дата может измениться в связи с эпидемиологической ситуацией, однако пока никакой конкретики на эту тему нет.

"Пока дата ЕГЭ обозначена – 8 июня. Эта дата будет зависеть только от эпидемиологической ситуации... Решений о переносе нет", – сказал он.

Чтобы безопасно провести ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, решено рассаживать школьников на большом расстоянии и ввести обязательный замер температуры и обработку рук антисептиками.

Как сообщал Ruposters, ранее в России насчитали 700 тысяч детей, не имеющих возможности учиться дистанционно. При этом в Пермском крае чиновникинамерены наказать школьников, которые пожаловались на отсутствие интернета.

В мае в Минпросвещения допустили отмену ОГЭ в этом году. Минздрав настаивает на переносе в том числе и ЕГЭ.