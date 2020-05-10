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Минпросвещения: ОГЭ отменят при ухудшении ситуации с COVID-19

Минпросвещения: ОГЭ отменят при ухудшении ситуации с COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Министерство просвещения готово отменить основной государственный экзамен (ОГЭ) в 2020 году в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране, заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко. Об этом в воскресенье сообщает ТАСС.

В интервью радиостанции «Комсомольская правда» Глушко пояснил, что в ведомстве рассматривают различные сценарии развития эпидемиологической ситуации и готовы к тому, что ОГЭ может быть отменено, «но это может случиться только при очень неблагоприятном развитии ситуации».

Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор подготовили проект расписания ОГЭ, согласно которому кампания по сдаче экзамена может начаться 1 июня и завершиться 31 июля.

Решение о повторном переносе Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году пока не принято, дата начала кампании остается прежней — 8 июня, пояснил замминистра.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов, выступая 5 мая в эфире телеканала «Россия 24», сообщил, что государственную итоговую аттестацию для девятиклассников России (ОГЭ) могут отменить из-за ситуации с коронавирусом.

 

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По материалам: pnp.ru

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