Мирные жители пострадали в результате взрыва в Сирии

Вадим Карасев

Архивное фотоФото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

По меньшей мере 11 мирных жителей пострадали в результате взрыва в городе Эль-Баб на севере Сирии. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции.

Взрыв произошел в торговом центре на одном из самых оживленных проспектов города, когда там находились покупатели. Отмечается, что это место входит в зону проведения операции «Щит Евфрата». По данным министерства, ответственность за произошедшее лежит на участниках «Отрядов народной самообороны» (YPG/PKK).

В результате происшествия пострадали 11 мирных жителей, один из них в тяжелом состоянии. На месте работают спасатели.

«Щит Евфрата» — военная операция вооруженных сил Турции, проводившаяся на севере Сирии с августа 2016-го по март 2017 года. Изначально была направлена против боевиков террористической группировки «Исламское государство » (ИГ, запрещена в России).

В апреле как минимум 40 человек погибли из-за взрыва в сирийском Африне. Еще 47 человек получили ранения.