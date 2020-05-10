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Московские власти разъяснили, в каких случаях не будут штрафовать за отсутствие масок и перчаток

Московские власти разъяснили, в каких случаях не будут штрафовать за отсутствие масок и перчаток

С 12 мая в Москве вводится режим использования масок и перчаток, за отсутствие которых граждане могут получить штраф до 5 тыс. рублей.

Перчатки и маски обязательно нужно будет использовать в общественных местах, в магазинах, на работе, в общественном транспорте. Их ношение на улице носит рекомендательный характер.

По словам, начальника Главконтроля Москвы , штрафы предусмотрены за нахождение без масок и перчаток в общественном транспорте, в магазинах и на рабочих местах.

На вопрос о том, будут ли штрафовать москвичей, которые ходят по улице без масок, Данчиков ответил, что формально в указе мэра столицы говорится лишь об обязательном ношении масок и перчаток в вышеперечисленных случаях.

ранее заявила, что общественным местом считается всё, кроме квартиры или кабинета, где человек работает один.

Россия в настоящее время вышла на 5 место в мире по числу заболевших коронавирусом. В стране зарегистрировано 198 676 случаев коронавирусной инфекции, 31 916 пациентов выздоровели, умерли 1827 человек.

Власти страны просят россиян в период эпидемии коронавируса оставаться ма, соблюдать режим самоизоляции. Во многих регионах РФ было ограничено международное авиа- и ж/д сообщение, введен пропускной режим, который коснулся также Москвы и Подмосковья, сообщает РИА Новости.

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По материалам: u-f.ru

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